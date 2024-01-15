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Президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь Китай к своей «формуле мира», призывая его принять участие в саммите в Давосе.
«Касательно списка стран (участниц саммита мира - ред.) - мы открыты для всех стан мира, которые уважают наш суверенитет и территориальную целостность. Мы бы хотели, чтобы страны "глобального Юга" обязательно присутствовали», - заявил Зеленский в рамках совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Виолой Амхерд.Он подчеркнул важность присутствия лидеров всех стран глобального Юга на саммите. По словам Зеленского, Китай имеет важную роль в мире, и украинская сторона желает, чтобы он принял участие в «формуле мира» и в саммите.
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