«Историческая конкуренция»: В Госдуме объяснили претензии Польши к России

28 января 2026, 21:19

Вассерман: Политика Польши в отношении России носит обвинительный характер

Фото: Istock/ffikretow

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман прокомментировал подход польских политиков к отношениям с Россией. По его оценке, парламентарии в Польше часто объясняют проблемы страны действиями России и СССР.





В беседе с «NEWS.ru» Вассерман заявил, что эти дипломаты больше думают о том, чтобы возложить на РФ ответственность за различные сложности, а не о решении внутренних вопросов.

«У поляков есть большой зуб на русских, потому что Польша долгое время пыталась занять первое место в славянском мире. Это ненадолго удалось, но благодаря исключительно ошибкам своего собственного правящего класса Польша в итоге провалилась, и на первом месте естественным образом оказалась Россия», — пояснил депутат.