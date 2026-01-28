Путин: Россия всегда поддерживала территориальную целостность Сирии
Россия неизменно выступает за восстановление территориальной целостности Сирии и поддерживает усилия сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа в этом направлении. Такое заявление сделал президент Владимир Путин.
В среду глава государства провёл переговоры с президентом Сирийской Арабской Республики на переходный период, прибывшим в Россию с очередным рабочим визитом. Об их первых телефонных переговорах стало известно в феврале прошлого года.
«Мы всегда выступали за восстановление территориальной целостности Сирии, вы знаете об этом, и мы поддерживаем в этом направлении все ваши усилия», — заявил Путин.
В ноябре 2024 года сирийская оппозиция перешла в наступление против республиканской армии. Башар Асад, занимавший тогда пост президента, покинул страну. На смену политику пришел Ахмед аш-Шараа.