Путин: Россия всегда поддерживала территориальную целостность Сирии

28 января 2026, 19:07

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия неизменно выступает за восстановление территориальной целостности Сирии и поддерживает усилия сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа в этом направлении. Такое заявление сделал президент Владимир Путин.





В среду глава государства провёл переговоры с президентом Сирийской Арабской Республики на переходный период, прибывшим в Россию с очередным рабочим визитом. Об их первых телефонных переговорах стало известно в феврале прошлого года.





«Мы всегда выступали за восстановление территориальной целостности Сирии, вы знаете об этом, и мы поддерживаем в этом направлении все ваши усилия», — заявил Путин.