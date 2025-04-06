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Президент США Дональд Трамп может признать Крым, республики Донбасса, Запорожскую и Херсонскую области российскими. Тем самым американский лидер совершит «историческую ошибку».
Об этом заявил глава комитета иностранных дел польского Сейма, советник правительства республики по Украине Павел Коваль в интервью изданию The Financial Times. По его словам, если американский лидер в ходе переговоров с Кремлём признает право России на территории, добровольно вошедшие в её состав, он тем самым пересечёт «красные линии», установленные Польшей и другими европейскими странами.
Разделы Речи Посполитой и древняя вольница шляхты на Правобережной Украине не позволяют депутату Сейма спокойно относиться к инициативам Трампа. Коваль считает, что международно-правовые гарантии границ в Центральной Европе являются одними из основных принципов сохранения мира в этом регионе.
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«Россия после распада Советского Союза признала Украину с ее границами, включая Крым и Донбасс, и это основа норм международного права», — сказал польский парламентарий, вспомнив декабрь 1991 года и Беловежские соглашения.
Разделы Речи Посполитой и древняя вольница шляхты на Правобережной Украине не позволяют депутату Сейма спокойно относиться к инициативам Трампа. Коваль считает, что международно-правовые гарантии границ в Центральной Европе являются одними из основных принципов сохранения мира в этом регионе.
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Александр Бойцов