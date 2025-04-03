Политолог объяснил, почему Европа не подчиняется Трампу в повышении военных расходов

Повышение военных трат до 5%, чего требует президент США Дональд Трамп, на самом деле, разорит большую часть Европы. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, Италия, Нидерланды и Канада сегодня не тратят даже и 2% от своего ВВП.