Политолог объяснил, почему Европа не подчиняется Трампу в повышении военных расходов

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Повышение военных трат до 5%, чего требует президент США Дональд Трамп, на самом деле, разорит большую часть Европы. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, Италия, Нидерланды и Канада сегодня не тратят даже и 2% от своего ВВП.
«Другие тратят побольше. И рекордсменом является, конечно, Польша, которая дотягивает уже примерно до 4%. И, наверное, единственная страна Европы, которая может теоретически 5% натянуть в случае необходимости. Но то, что сейчас нынешний конфликт с Трампом демотивирует многие европейские страны соблюдать его требования, это факт», — пояснил аналитик в беседе с RT.Тем временем Трамп уже подписал указ о введении 25-процентных пошлин на импорт легковых авто, легких грузовиков и запчастей, сообщают argumenti.ru. Американский лидер обосновал такое решение соображениями о защите нацбезопасности.
«По данным американских властей, сейчас только половина автомобилей, продаваемых в США, производится внутри страны, и это подрывает индустриальную базу и национальную безопасность», — отмечает издание.Читайте также:
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