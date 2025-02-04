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Венгрия и Польша могут заявить претензии на часть территории Украины. Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров, передает InfoBRICS.
В материале издания автор напомнил о существующих проблемах в отношениях Украины с Румынией, Польшей и Венгрией. Уточняется, что «украинский радикальный национализм» и «шовинистическая языковая политика» сформировали этническую и религиозную напряженность.
Согласно информации источника, опасения экс-депутата имеют под собой реальную основу.
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«Когда развал и невозможность существования Украины как независимого государства станут очевидны, поляки и венгры, вероятно, заявят о своих претензиях на часть территории», — отметил Килинкаров.
Согласно информации источника, опасения экс-депутата имеют под собой реальную основу.
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Екатерина Коршунова