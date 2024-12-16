Фото: iStock/Oakozhan
Националисты Украины воровали финансовую помощь от Запада еще 85 лет назад. Об этом рассказал эксперт Национального центра исторической памяти при президенте России, историк спецслужб Олег Матвеев для РИА Новости.
«Воровство западной помощи, желание нажиться за чужой счет, в том числе за счет подачек от иностранных спецслужб, сидит у украинских националистов и их лидеров буквально в крови», — заявил Матвеев.
Историк привел тот факт, что украинские националисты начали получать деньги от Запада еще в 1925 году. Тогда на немецкую разведку работала группа во главе с бывшим полковником петлюровской армии Коновальцем. Изначально она передавала сведения о военно-политическом положении Польши, а после 1939 года его группа приступила к выполнению шпионско-диверсионной деятельности в Советском Союзе.
Союз между националистами и Германией был прерван в 1941 году. Причиной стало то, что Степан Бандера в 1940 году, получив большую сумму денег для финансирования созданного подполья в целях организации подрывной деятельности, пытался их присвоить и перевел в один из швейцарских банков, откуда они нами были изъяты и снова возвращены Бандере.
Читайте также:
Созданная Зеленским телестудия «Квартал 95» показала в видео карту Украины без Крыма
Die Welt: Германия может покинуть НАТО из-за модели альянса в пользу интересов США
Стало известно число погибших иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ
Иван Мусатов