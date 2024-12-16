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Созданная Зеленским телестудия «Квартал 95» показала в видео карту Украины без Крыма

Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Созданная Владимиром Зеленским телестудия «Квартал 95» показала в своем видео карту Украины без Крыма. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф».
Карта была показана студией в рекламном ролике о новогоднем выпуске «Вечернего квартала». Видео появилось на официальной странице компании в соцсети Instagram*.

Кадр уже вызвал недовольство аудитории в комментариях. Помимо карты, зрителей возмутило неуместность шоу во время боевых действий в стране.



Напомним, что полуостров Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года. Тогда был проведен референдум, в ходе которого 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав РФ. Украина до сих пор считает регион своей территорией. Многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России настаивает, что референдум был проведен в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

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Instagram (организация запрещена в России как экстремистская)
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#крым
#шоу
#instagram
#владимир зеленский
Die Welt: Германия может покинуть НАТО из-за модели альянса в пользу интересов США
16 декабря 2024, 01:50

Фото: iStock/macky_ch

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что его страна должна пересмотреть свое участие в блоке НАТО из-за существующей модели альянса в пользу США. Об этом он рассказал изданию Die Welt.
«Если НАТО не сможет этого обеспечить, Германии следует подумать, в какой степени этот альянс все еще полезен для нас», — заявил политик газете.

По словам Хрупалла, сейчас в НАТО не учитываются интересы всех европейских стран, включая Россию. Существующая модель блока служит прежде всего американским интересам. Эта тенденция должна быть пересмотрена в пользу более сбалансированного учета интересов всех европейских государств.

Также в своем интервью Хрупалла высказался о программе его партии по призыву на военную службу. Политик отметил, что данный вопрос не будет выдвигаться на передний план в текущей избирательной кампании. Это может вызвать негативную реакцию, так как избиратели опасаются отправки немецкой молодежи на фронт в Украине.

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#фрг
#нато
#германия
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Замглавы МИД Ирана Гариб-Абади: казнь израильский властей юридически возможна
16 декабря 2024, 01:31

Фото: iStock/butenkow

Казнить израильские власти, которые ответственны за совершение преступлений в Палестине, юридически возможно. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гариб-Абади.
По словам политика, вынесение решения о смертной казни станет возможным после совместного суда, проведенного государствами, поддерживающими народ Палестины. Также законодательства этих стран должны предусматривать возможность вынесения смертного приговора.

Гариб-Абади отметил, что на данный момент свыше пятидесяти пяти государств узаконили смертную казнь.Если две или три страны из них выступят против преступлений израильского режима, то тогда можно будет организовать суд и вынести смертный приговор израильским властям.

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#суд
#израиль
#политика
#палестина
#иран
#смертная казнь
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Глава Ростеха Чемезов: Путин спас оборонную промышленность решением о консолидации ОПК
16 декабря 2024, 00:55

Владимир Путин (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Решение президента России Владимира Путина о консолидации оборонных предприятий в государственные холдинги спасло отечественный оборонно-промышленный комплекс. Таким мнением поделился глава Ростеха Сергей Чемезов.
«Если бы, конечно, в нулевые годы наш президент не принял решение о консолидации всех оставшихся оборонных предприятий, в том числе авиационных, в государственные холдинги, в корпорации, наверное, на сегодняшний день было бы очень сложно нам сегодня участвовать в каких-либо военных действиях» — высказался Чемезов в фильме «Властелины неба», показанном на первом канале.
Также глава Ростеха отметил, что в 90-е годы российская оборонная промышленность была практически ликвидирована. При этом Путин смог увеличить производство военной продукции в период специальной военной операции. Выпуск боеприпасов в России увеличился в 14 раз, а беспилотников — в четыре раза.

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#президент
#промышленность
#минобороны
#путин
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Polskie Radio: ЕС введет санкции против 16 человек за «гибридные действия» России
15 декабря 2024, 23:58

Фото: iStock/butenkow

Под первые санкции Евросоюза за «гибридные действия» России попадут 16 человек. Об этом рассказали на радиостанции Polskie Radio.
В соответствующий документ внесены 16 граждан России, Грузии и Молдавии. По данным радиостанции, в числе санкционируемых находятся работники спецслужб, журналисты, эксперты и представители силовых структур.

Данным лицам будет запрещен въезд на территорию Евросоюза. Также будут заморожены их активы и они не смогут получать финансирование от Брюсселя. К тому же в списке оказалось три организации, которые обвиняются в «диверсионной деятельности в Европе» и распространению дезинформации за ее пределами.

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#евросоюз
#санкции
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Anadolu: Турция хочет признать существование двух народов на Кипре спустя 60 лет
15 декабря 2024, 23:44

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Турецкие власти хотят признать существование двух народов и государств на Кипре после 60 лет неудачных переговоров. Об этом заявил глава Управления по связям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун, передает Anadolu.
«Пришло время признать реальность на местах: существование двух отдельных народов и двух отдельных государств на острове Кипр. Ни турки-киприоты, ни Турция не желают тратить еще 60 лет», — сказал политик.

Алтун призвал общественность к взаимоуважению, в особенности по вопросам Эгейского моря и турецкого меньшинства на Кипре. По словам политика, греческой стороне необходимо принять факт того, что Турция с ее протяженной береговой линией разделяет это море и имеет законные права и жизненно важные интересы в регионе. Любые возникшие разногласия следует решать в соответствии с международным правом.

Кипрский вопрос между Грецией и Турцией идет с 1974 года. Остров остается разделен между двумя общинами из-за вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Под оккупацией находилось 37% территории Кипра, где была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра, признанная лишь Анкарой. Переговоры под эгидой ООН были прерваны после провала очередного раунда в 2017 году.

Греческая сторона острова настаивает на решении проблемы исключительно на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации. Турецкая сторона выступает за конфедерацию Кипра. Лидер турецкой общины Эрсин Татар заявлял, что не вернётся за стол переговоров, пока не будет признан равный суверенитет и международный статус турок-киприотов.

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#политика
#турция
#оон
#переговоры
#греция
#кипр
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Президент Белоруссии подарил султану Омана пистолет-пулемет Шпагина
15 декабря 2024, 22:56

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Оман, проинформировал Teлеграм-канал «Пул Первого».
«Программу визита продолжает официальный прием в честь Президента Беларуси от имени Султана Омана. Увы, без камер», — говорилось в сообщении канала.

Во время торжественного приема Александр Лукашенко подарил султану государства Хейсаму бен Тарику пистолет-пулемет Шпагина (ППШ), а ещё слуцкий пояс. В качестве ответного подарка президент Белоруссии получил традиционный оманский кинжал Ханджар, за что по традиции передал султану Хейсаму бен Тарику монету.

Ранее начальник Генштаба ВС Белоруссии – первый замминистра обороны Павел Муравейко сообщил, что президент республики Александр Лукашенко поручил разместить ракетные системы «Орешник» на территории страны и грамотно спланировать их применение.



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#традиции
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#александр лукашенко
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Зеленский: Украина может помочь Сирии зерном, мукой и маслом
15 декабря 2024, 22:27

Фото: iStock/ Timmary

Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил, что обсудил со своими чиновниками помощь Сирии, заявил он в ходе обращения к украинскому народу в своём Телеграм-канале.
По словам Владимира Зеленского, Украина выражает готовность отправить в Арабскую Республику гуманитарный груз в виде зерна и муки, а ещё масла.

Глава киевского режима подчеркнул, что Украина начнёт переговоры с иными действующими в Ближневосточном регионе державами для того, чтобы приступить к доставке гуманитарных грузов.

Владимир Зеленский уточнил, что правительство выделило зерновые, масло и иные продукты питания, которые могут оказаться полезны для жителей Сирии. Информация о том, как много ресурсов собираются поставить Дамаску, не раскрывается.

Ранее сообщалось, что Франция и Великобритания решили установить контакты с новыми властями Сирии. Париж собирается направить четырёх дипломатов в Дамаск после 12-летнего разрыва дипломатических отношений.


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#правительство
#украина
#масло
#информация
#владимир зеленский
#сирия
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В Госдуме усомнились в реакции властей Финляндии на митинги за открытие границ с РФ
Депутат Журова усомнилась в реакции Хельсинки на митинги за открытие границ с РФ
15 декабря 2024, 21:53

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Власти Финляндии должным образом не отреагируют на митинги в городах страны в поддержку открытия границ с Россией, убеждена первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Её слова приводит «Лента.ру».
Она подчеркнула, что теперь есть понимание, что в Финляндии живёт достаточно много людей, которые готовы выйти на улицы и выражать свою позицию.

Также депутат отметила, что в данном случае речь идёт о добрососедстве, а не о том, что люди, пересекающие финскую границу, могут не поддерживать Россию и проведение СВО на Украине. Здесь рассматривается вопрос родственных и культурных отношений, которые годами выстраивались и связывали оба народа.

Журова добавила, что люди с обеих сторон продолжают общаться на человеческом уровне, в их жизни ничего не изменилось, кроме закрытых границ, что мешает выстраиванию прямых контактов. Именно поэтому причина их недовольства понятна.

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#россия
#финляндия
#граница
#жители
#протесты
#политика
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Франция и Великобритания налаживают контакты с новыми властями Сирии
15 декабря 2024, 21:42

Фото: iStock/ Dacharlie

Франция и Великобритания решили установить контакты с новыми властями Сирии, проинформировало агентство РИА Новости со ссылкой на власти стран.
Париж собирается направить четырёх дипломатов в Дамаск после 12-летнего разрыва дипломатических отношений, а Великобритания «установила дипломатический контакт с вооруженной оппозицией».

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не заинтересована в конфронтации с Сирией и определит политику в отношении Дамаска «в соответствии с реальностью на местах».

Премьер-министр еврейского государства напомнил, что многие годы Сирия была активным врагом страны, не раз нападала и позволяла иным атаковать со своей территории Израиль. Нетаньяху считает, «чтобы гарантировать, что то, что было раньше, больше не повторится», Израиль предпринял некоторое количество интенсивных действий за прошедшие дни.

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#сирия
#дипломат
#франция
#великобритания
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