Созданная Зеленским телестудия «Квартал 95» показала в видео карту Украины без Крыма

Фото: iStock/Silent_GOS
Созданная Владимиром Зеленским телестудия «Квартал 95» показала в своем видео карту Украины без Крыма. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф».
Карта была показана студией в рекламном ролике о новогоднем выпуске «Вечернего квартала». Видео появилось на официальной странице компании в соцсети Instagram*.
Кадр уже вызвал недовольство аудитории в комментариях. Помимо карты, зрителей возмутило неуместность шоу во время боевых действий в стране.
Напомним, что полуостров Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года. Тогда был проведен референдум, в ходе которого 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав РФ. Украина до сих пор считает регион своей территорией. Многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России настаивает, что референдум был проведен в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.
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Instagram (организация запрещена в России как экстремистская)
Кадр уже вызвал недовольство аудитории в комментариях. Помимо карты, зрителей возмутило неуместность шоу во время боевых действий в стране.
Напомним, что полуостров Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года. Тогда был проведен референдум, в ходе которого 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав РФ. Украина до сих пор считает регион своей территорией. Многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России настаивает, что референдум был проведен в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.
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Instagram (организация запрещена в России как экстремистская)
Иван Мусатов