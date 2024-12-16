Стало известно число погибших иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ

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Во время проведения специальной военной операции на Украине было ликвидировано порядка 6,5 тысяч иностранных наемников. Этим поделились «Известия» со ссылкой на исполняющую обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлию Жданову.
«Около 6,5 тысяч наемников из других государств было ликвидировано в зоне СВО», — говорится в сообщении.
По словам Ждановой, всего на Украину прибыли наемники из 110 государств. Большинство из них представляли Грузию, США и Польшу. При этом приток новых иностранных бойцов постоянно снижается из-за потерь и сложности проведения военных действий. В общей сложности ряды ВСУ пополнило 15 тысяч иностранных наемников.
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Иван Мусатов