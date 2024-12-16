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Стало известно число погибших иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ

«Известия»: в ходе СВО убито около 6,5 тысяч иностранных наемников ВСУ
Фото: iStock/Irina Piskova

Фото: iStock/Irina Piskova

Во время проведения специальной военной операции на Украине было ликвидировано порядка 6,5 тысяч иностранных наемников. Этим поделились «Известия» со ссылкой на исполняющую обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлию Жданову.


«Около 6,5 тысяч наемников из других государств было ликвидировано в зоне СВО», — говорится в сообщении.

По словам Ждановой, всего на Украину прибыли наемники из 110 государств. Большинство из них представляли Грузию, США и Польшу. При этом приток новых иностранных бойцов постоянно снижается из-за потерь и сложности проведения военных действий. В общей сложности ряды ВСУ пополнило 15 тысяч иностранных наемников.

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#армия
#сво
#всу
#наемники
Дубинский: Зеленского и Ермака вывезут из Украины в Британию
16 декабря 2024, 02:08

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Владимира Зеленского вместе с главой его офиса Андреем Ермаком в нужный момент вывезут из Украины в Великобританию. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.
«Британцы забрали к себе Залужного, и точно заберут со всем награбленным Зеленского с Ермаком, когда придет их черед», — рассказал политик в своем telegram-канале.
Также Дубинский отметил факт того, что сейчас Зеленский находится под охраной британских спецслужб. В своем заявлении политик коснулся и причастности Лондона в подрыве «Северных потоков». По его словам, Великобритания действовала через Украину чтобы ослабить своих исторических соперников в лице Германии и Франции.

Отметим, что сейчас Александр Дубинский помещен в СИЗО по делу о государственной измене.

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#великобритания
#зеленский
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За сутки ВСУ трижды атаковали гражданские автомобили в Горловке
РИА Новости: ВСУ за сутки три раза ударили по гражданским автомобилям в Горловке
15 декабря 2024, 23:15

Фото: iStock/trikolor

Украинская армия с помощью дронов три раза ударили по гражданским автомобилям в Горловке. Об этом пишут РИА Новости.
«Украинские войска трижды за истекшую часть воскресенья атаковали с помощью дронов гражданские автомобили в Горловке в ДНР», — говорится в сообщении издания.

Атаке подверглись автомобили в Никитовском районе города. В одной из машин находился мирный житель, который погиб. Из-за напряженной обстановки ритуальные службы смогли забрать тело погибшего только с наступлением темноты.

Горловка является одним из крупнейших населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Перед началом боевых действий население города насчитывало свыше 250 тысяч человек. В Горловке расположены химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

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#автомобили
#армия
#боеприпас
#армия россии
#днр
#дрон
#сво
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Депутат Рады Бойко: все больше украинцев выступают против сноса памятников
15 декабря 2024, 22:35

Фото: iStock/ Silent_GOS

Депутат Верховной рады и глава парламентской группы партии «Платформа за жизнь и мир» Юрий Бойко заявил, что с каждым днем все больше украинских граждан выступают против сноса памятников и переименований населённых пунктов, передает Телеграм-канал «Страна.ua».
Депутат Верховной рады обратил внимание, что украинские радикалы, когда увидели сносы памятников Христофору Колумбу в Соединённых Штатах Америки, решили взять подобный курс и стали сносить памятники уже на Украине, а ещё переименовывать города и запрещать людям использовать русский язык.

«Мы видим, что это движение продолжается, что насилие над людьми продолжается. Поэтому все больше людей поддерживают нас — тех, кто выступает против такого насилия, за единение в стране, за поддержку людей», — подчеркнул Юрий Бойко.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Запад» постоянно раскидывают с помощью беспилотников листовки над позициями ВСУ. В них они призывают славян сдаваться в плен и не лить лишнюю кровь, ни свою, ни чужую.

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ДНР в СЦКК: армия Украины сбросила натовский кассетный боеприпас на гостиницу в Горловке
#памятники
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#всу
#запад
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ДНР в СЦКК: армия Украины сбросила натовский кассетный боеприпас на гостиницу в Горловке
15 декабря 2024, 22:01

Фото: iStock/ Gennadiy Kravchenko

Украинская армия (ВСУ) применила «натовский» кассетный боеприпас при обстреле в воскресенье гостиницы в Горловке, передали РИА Новости в представительстве ДНР в СЦКК
«Судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили «натовскую» артиллерию калибром 155-мм с кассетной боевой частью», — отмечалось в сообщении.

При обстреле повредился фасад здания гостиницы «Стирол» и рядом находящихся многоквартирных домов, полностью сгорела гражданская машина, передал корреспондент агентства.

«Три раза такое прилетело... я думала, эта девятиэтажка обвалится. Потом, когда был третий раз, машина загорелась», — отметила очевидец инцидента Тамара.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о необходимости эвакуировать жителей освобождённых населённых пунктов Плехово, Дарьино и Новоивановка.

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#армия
#гостиницы
#армия россии
#всу
#машина
#боеприпас
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Мины и обломки дронов представляют опасность для курян из Глушковского района
15 декабря 2024, 21:38

Фото: iStock/Neznam

Оперативная обстановка в Глушковском районе Курской области остаётся сложной. Дополнительную опасность для мирных жителей представляют мины, обломки дронов и осколки иных взрывоопасных предметов, написал в своём Telegram-канал глава района Павел Золотарёв.
Он подчеркнул, что в настоящее время группа сапёров проводит работы по разминированию на особо опасных участках района. В частности, на обочинах дорог, а также в местах, где местные жители ходят пешком и передвигаются на личных автомобилях.

Найденные взрывоопасные элементы либо вывозятся, либо уничтожаются сапёрами на месте обнаружения.

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Пушилин: армия России почти освободила огнеупорный комбинат в Часовом Яре

ВСУ признали полную потерю контроля над районом высоток в Курахово
#мина
#беспилотник
#взрывчатка
#опасность
#жители
#курская область
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Пушилин: армия России почти освободила огнеупорный комбинат в Часовом Яре
15 декабря 2024, 21:29

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в своём Телеграм-канале, что российская армия почти полностью освободила территорию огнеупорного комбината в Часовом Яре, но армия Украины (ВСУ) на данный момент сохраняет возможность оказывать сопротивление.
«Часов Яр: можно аккуратно пока что говорить об освобождении огнеупорного комбината, аккуратно потому что остается там еще высотная застройка, небольшая ее часть, тем не менее противник там еще может удерживаться», — обратил внимание глава Донецкой Народной Республики на видеозаписи в своей социальной сети.

Денис Пушилин подчеркнул, что к Вооружённым силам Украины приходит осознание, что «перспектив особых нет».

Ранее сообщалось, что бойцы Вооружённых сил Российской Федерации полностью заняли район высоток в Курахово, а украинские войска контролируют лишь промзону Кураховской ТЭС. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что украинская армия контролируют не более 20% Курахово.

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#армия
#денис пушилин
#часов яр
#вс рф
#всу
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ВСУ признали полную потерю контроля над районом высоток в Курахово
«Страна.ua»: ВСУ в Курахово контролируют только промзону ТЭС
15 декабря 2024, 20:07

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Бойцы ВС РФ полностью заняли район высоток в Курахово, а украинские войска контролируют лишь промзону Кураховской ТЭС. Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на бойца ВСУ с позывным «Мучной».
Также военный подчеркнул, что российские солдаты вошли в Зеленовку, которая расположена к юго-западу от Курахово и в трёх километрах от трассы, ведующей в Запорожье.

Глава ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, отметил, что ВСУ контролируют не более 20% Курахово. Он подчеркнул, что освобождение этого города является непростой задачей для российских войск, поскольку Курахово – очень серьёзный укрепрайон ВСУ.

Ранее в этот день председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал, что южнее Курахово в «огневой мешок» попали 700 бойцов ВСУ.

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#всу
#вс рф
#денис пушилин
#владимир рогов
#солдаты
#днр
#запорожье
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Хинштейн посчитал необходимым эвакуировать жителей освобождённых сёл под Курском
15 декабря 2024, 18:03

Фото: iStock/N-sky

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о необходимости эвакуировать жителей освобождённых населённых пунктов Плехово, Дарьино и Новоивановка. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Глава региона подчеркнул, что российские войска активно продолжают вытеснять украинских военных с российской территории. Бойцы ВС РФ освобождают территории и людей, которые находились под оккупацией ВСУ несколько месяцев.

Хинштейн заявил, что теперь совместно с военными, врачами, спасателями и волонтёрами необходимо эвакуировать этих людей, которые продолжительное время находились в тяжёлых условиях. Также врио губернатора выразил особую благодарность Центру «Патриот», который помогает оказывать помощь местным жителям.

Кроме того, врио главы региона отметил, что ВСУ продолжают ежедневно обстреливать Курскую область, поэтому необходимо обеспечить безопасные условия для мирного населения.

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#курская область
#александр хинштейн
#жители
#эвакуация
#всу
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«Сдавайтесь, братцы»: Группа украинских военных сдалась в плен по призыву листовок
Группа солдат ВСУ сдалась в плен, едва получив агитационные листовки
15 декабря 2024, 17:52

Фото: istockphoto/Diy13

Бойцы группировки войск «Запад» постоянно раскидывают с помощью беспилотников листовки над позициями ВСУ. В них они призывают славян сдаваться в плен и не лить лишнюю кровь, ни свою, ни чужую.
Группа украинских военнослужащих воспользовалась этим предложением, сообщили ТАСС в силовых структурах. Один из них, военнопленный Андрей Теренцович, рассказал, что на позициях увидел листок, на котором было написано «Сдавайтесь».
Он сказал, что встретил в плену хорошее отношение, и призвал сослуживцев сдаваться армии России.

«Сдавайтесь, братцы. Вам выхода вперед нет. Руки поднимайте сразу. Вас встретят, накормят, напоят и сохранят вам жизнь», — обратился украинский военнопленный к бывшим сослуживцам.

Рядовой ВСУ Иван Анода рассказал, что сдался в плен без единого выстрела. Приняв решение сдаться, он положил автомат в сторону, поднял руки и сдался в плен.

«Тут принимают хорошо, никто никого не бьёт, рассказывали нам командиры совсем другое», — сказал солдат ВСУ.

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#всу
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