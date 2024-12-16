Стало известно число погибших иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ

«Украинские войска трижды за истекшую часть воскресенья атаковали с помощью дронов гражданские автомобили в Горловке в ДНР», — говорится в сообщении издания.

Атаке подверглись автомобили в Никитовском районе города. В одной из машин находился мирный житель, который погиб. Из-за напряженной обстановки ритуальные службы смогли забрать тело погибшего только с наступлением темноты.Горловка является одним из крупнейших населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Перед началом боевых действий население города насчитывало свыше 250 тысяч человек. В Горловке расположены химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.ДНР в СЦКК: армия Украины сбросила натовский кассетный боеприпас на гостиницу в ГорловкеПушилин: армия России почти освободила огнеупорный комбинат в Часовом ЯреВСУ признали полную потерю контроля над районом высоток в Курахово