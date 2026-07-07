Историк раскрыл, почему Болгария и Италия не поддержали санкции ЕС против Патриарха Кирилла

07 июля 2026, 16:25

Историк Калинчук: санкции против Патриарха Кирилла не имеют военного значения

Фото: iStock/Mihrzn

Выступление Болгарии и Италии против санкций ЕС в отношении Патриарха Кириллом может быть лишь поводом. Об этом рассказал историк Руслан Калинчук.





Напомним, ранее издание Politico сообщило, что Италия поддержала Болгарию, которая выступила против 21-го пакета антироссийских санкций ЕС, где предусмотрены ограничения в отношении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, пишут argumenti.ru.





«Святой престол, по имеющимся данным, выступает против ограничительных мер в отношении главы Русской православной церкви», — приводит издание позицию Ватикана.

«Болгары не заинтересованы терять доходы от санкций против главы «Лукойла». Поэтому они решили зацепиться за более медийный, за более выигрышный повод. Ведь санкции против Патриарха Кирилла не имеют прямого военного и экономического значения», — отметил эксперт.