Историк раскрыл, почему Болгария и Италия не поддержали санкции ЕС против Патриарха Кирилла
Историк Калинчук: санкции против Патриарха Кирилла не имеют военного значения
Выступление Болгарии и Италии против санкций ЕС в отношении Патриарха Кириллом может быть лишь поводом. Об этом рассказал историк Руслан Калинчук.
Напомним, ранее издание Politico сообщило, что Италия поддержала Болгарию, которая выступила против 21-го пакета антироссийских санкций ЕС, где предусмотрены ограничения в отношении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, пишут argumenti.ru.
«Святой престол, по имеющимся данным, выступает против ограничительных мер в отношении главы Русской православной церкви», — приводит издание позицию Ватикана.
Калинчук в разговоре с Общественной Службой Новостей уточнил, что последний пакет санкций, кроме рестрикций против Патриарха Кирилла, также включал санкции против президента компании «Лукойл» Вагита Алекперова, чей завод находится в болгарском городе Бургасе и имеет право закупать нефть у любых контрагентов, в том числе, и у российских нефтетрейдеров в Швейцарии.
«Болгары не заинтересованы терять доходы от санкций против главы «Лукойла». Поэтому они решили зацепиться за более медийный, за более выигрышный повод. Ведь санкции против Патриарха Кирилла не имеют прямого военного и экономического значения», — отметил эксперт.
Тем временем, по данным некоторых СМИ, Ватикан является акционером или собственником банков Credit Agricole, Santander и других, которые входят в банковскую сеть Ротшильдов, контролирующую компанию Euroclear, где «подвисли» золотовалютные резервы России. В этой связи политолог не исключил, что на сегодняшний день Рим пока не готов нарушать некие договоренности с Москвой и выступает против санкций в отношении Патриарха Кирилла.