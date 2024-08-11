Историк раскрыл значение шутки Рейгана о ядерном ударе по СССР

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Историк спецслужб Олег Хлобустов напомнил неудачную шутку президента США Рональда Рейгана, который 40 лет назад объявил о решении нанести ядерный удар по СССР. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам историка, эта шутка выдала истинные планы Рейгана в отношении Советского Союза. Хлобустов отметил, глава американского государства ставил себе целью сокрушение коммунизма, о чем и говорил своему окружению, заняв пост президента.
Историк уточнил, что Рейган позволил себе шутку о ядерном ударе спустя несколько дней после очередной годовщины американских атомных бомбардировок японских Хиросимы и Нагасаки.
Ранее американский экс-разведчик Скотт Риттер высказал мнение о президенте США Джо Байдене, утверждая, что его действия могут спровоцировать ядерную конфронтацию с Россией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Историк уточнил, что Рейган позволил себе шутку о ядерном ударе спустя несколько дней после очередной годовщины американских атомных бомбардировок японских Хиросимы и Нагасаки.
Ранее американский экс-разведчик Скотт Риттер высказал мнение о президенте США Джо Байдене, утверждая, что его действия могут спровоцировать ядерную конфронтацию с Россией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова