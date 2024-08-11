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Историк раскрыл значение шутки Рейгана о ядерном ударе по СССР

Историк Хлобустов: шутка Рейгана о ядерном ударе выдала его цели по СССР
11 августа 2024, 07:54
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Историк спецслужб Олег Хлобустов напомнил неудачную шутку президента США Рональда Рейгана, который 40 лет назад объявил о решении нанести ядерный удар по СССР. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам историка, эта шутка выдала истинные планы Рейгана в отношении Советского Союза. Хлобустов отметил, глава американского государства ставил себе целью сокрушение коммунизма, о чем и говорил своему окружению, заняв пост президента.

Историк уточнил, что Рейган позволил себе шутку о ядерном ударе спустя несколько дней после очередной годовщины американских атомных бомбардировок японских Хиросимы и Нагасаки.



Ранее американский экс-разведчик Скотт Риттер высказал мнение о президенте США Джо Байдене, утверждая, что его действия могут спровоцировать ядерную конфронтацию с Россией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#удар
Трамп раскритиковал Харрис за копирование его идей
11 августа 2024, 06:41

Фото: сайт Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего вице-президента и соперника на выборах Камалу Харрис в копировании его идей. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
Трамп заявил, что Харрис скопировала его предложение об отмене налога на чаевые.

«Разница в том, что она этого не сделает, она хочет этого лишь из политических соображений. Это была идея Трампа, а у нее нет идей, она может только красть у меня», – отметил он.

Ранее Харрис заявила, что на предстоящей неделе опубликует предвыборную программу.

До этого вице-президент набрала необходимое количество голосов для выдвижения на президентских выборах. Это стало возможным после того, как действующий президент США Джо Байден объявил о своем выходе из избирательной кампании.

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Вице-президент США обещала опубликовать свою предвыборную программу
Кандидат в президенты США Харрис обещала опубликовать программу в течение недели
11 августа 2024, 02:21

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Харрис, претендующая на пост главы государства, пообещала объявить свою предвыборную программу в течение ближайшей недели, сообщает РИА Новости.
Харрис обещала представить свою предвыборную программу, которая, по ее словам, будет посвящена экономической сфере.

«Программа будет сфокусирована на экономике, на том, что нужно сделать для снижения цен и укрепления экономики», – отметила она.

Ранее Камала Харрис набрала необходимое количество голосов для участия в президентских выборах. Это стало возможным после того, как действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной кампании.

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#программа
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В США прокомментировали «летнее контрнаступление» ВСУ на территорию России
Times: «контрнаступление» ВСУ на территорию РФ является решением Зеленского
11 августа 2024, 02:08

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

«Летнее контрнаступление» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию стало самым рискованным решением президента Украины Владимира Зеленского и планировалось в течение нескольких месяцев, сообщает газета The Times со ссылкой на украинские источники.
По данным издания, президент Зеленский в течение нескольких месяцев добивался от военного руководства в Киеве начала наступления. По мнению автора, Украина могла напасть на Россию даже без разрешения Запада.

«Таким образом Киев хочет изменить нарратив о том, что "Украина проигрывает войну"», – заявили журналисты.

Ранее телеканал CNN сообщил, что атака ВСУ на Курскую область удивила американских чиновников.

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#нападение
#курская область
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Лукашенко сообщил о планах после ухода с поста президента Белоруссии
11 августа 2024, 00:16

Фото: Сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказала о своих планах после ухода с поста президента. Он заявил, что планирует жить в деревне, сообщает «Интерфакс».
«Вот уйду, где-нибудь в деревне буду жить с вами рядом, приеду, и вы будете вспоминать и благодарить, что хуже не стало», – сказал белорусский лидер.

Он подчеркнул, что желает оставить своему народу мирную и спокойную Белоруссию.

Ранее президент призвал белорусский народ быть готовым к тому, что рано или поздно произойдет смена президента.

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#белоруссия
#президент
#александр лукашенко
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МИД РФ: спецслужбы Украины продолжают активно пользоваться дипфейком
10 августа 2024, 21:31

Фото: istockphoto/User10095428_393

Фейковый видеоролик с дипломатом МИД РФ Марией Захаровой, где она якобы заявляет о готовности РФ передать Запорожскую АЭС Киеву в обмен на добровольный уход боевиков ВСУ из-под Курска, распространился в сети. Об этом предупредили во внешнеполитическом ведомстве России.
«Подчеркиваем: М. В. Захарова ничего подобного никогда не произносила. Подлинные комментарии официального представителя МИД России доступны в ее Telegram-канале и на официальных ресурсах министерства», — говорится в сообщении российского МИДа.

Там добавили, что спецслужбы Украины продолжают пользоваться технологией «дипфейк», чтобы распространять ложную информацию о ситуации в приграничье РФ. В МИДе охарактеризовали ролик очень грубой подделкой, которая была сделана с использованием видео с официального брифинга Захаровой от 18 июля.

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#фейки
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В ООН выступили против ударов, подобных израильскому по школе в секторе Газа
10 августа 2024, 21:12

Фото: istockphoto/travelview

В Офисе генсека ООН выступили против атак, подобных израильской по школе в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда генсека ООН Фархана Хака.
«Мы выступаем против всех подобных нападений», — сказал он.

Ранее экстренные службы Палестины сообщали о самолетном ударе тремя ракетами по школе Аль-Табаин, где беженцы совершали утреннюю молитву. По предварительной информации, атака со стороны Израиля унесла жизни 100 человек.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил действия ЦАХАЛ, заявив, что массовое убийство нельзя никак оправдать. Он отметил, что находился в ужасе от увиденных кадров.

Израиль объявил операцию «Железные мечи» в октябре прошлого года в ответ на действия палестинского движения ХАМАС.

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#мир
#израиль
#армия
#сектор газа
#оон
#новости
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МИД РБ вызвал временную поверенную в делах Украины из-за ситуации с дронами ВСУ
10 августа 2024, 19:54

Фото: istockphoto/Derek Brumby

В МИД РБ вызвали временную поверенную в делах Украины в республике Ольгу Тимуш, заявив ей протест из-за нарушения белорусской границы беспилотниками ВСУ. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства РБ.
«Белорусская сторона потребовала предпринять исчерпывающие меры для исключения в будущем подобных инцидентов, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации в регионе», — сказано в публикации.

Временная поверенная предупреждена, что если подобные ситуации повторятся, то РБ может ответить, чтобы защитить собственную территорию. Кроме того, в МИД РБ будет поставлен вопрос о том, насколько целесообразно присутствие украинского диппредставительства в Минске.

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#белоруссия
#украина
#мид
#дрон
#беспилотник
#всу
#новости
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Afrique Media: спецназ ВСУ применил дроны в боях против армии правительства Мали
10 августа 2024, 19:08

Фото: iStock/Yuzu2020

Спецназ ВСУ применил дроны в боях против армии Мали в Африке. Об этом сообщается в репортаже телеканала Afrique Media. Украинские силы использовали в том числе беспилотники-камикадзе против правительственных войск, говорится в сообщении.
«Сегодня мы получили доказательства того, что украинцы используют дроны и дроны-камикадзе здесь, на малийской земле, <…> они использовались специальными украинскими силами здесь, на территории Мали, <…> против малийского правительства», — заявили в сюжете.
Ранее французские СМИ сообщали, что террористы из Мали, состоящие в сепаратистских группировках CSP-DPA, ездили на Украину для прохождения обучения.

В начале недели, 5 августа, Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной, а через два то же решение принял и Нигер. Причиной тому стала поддержка киевским режимом террористических группировок в регионе.

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#россия
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#террористы
#отношения
#поддержка
#дроны
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В ОБСЕ не стали комментировать нападение на Поддубного из-за отсутствия данных
10 августа 2024, 17:43

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Нападение на журналиста Евгения Поддубного не стали комментировать в ОБСЕ из-за отсутствия данных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя организации Дейна Коруга. Журналисты отправляли соответствующий запрос.
«Представитель (ОБСЕ по вопросам свободы СМИ) не располагает достаточной информацией об этом инциденте, чтобы прокомментировать его», — говорится в сообщении.

В минувшую среду, 7 августа, в СМИ стали появляться сообщения о якобы гибели военкора ВГТРК Евгения Поддубного. Позже выяснилось, что журналист получил ожоги, попав под обстрел украинского дрона, и его отправили в больницу.

За несколько часов до сообщений о якобы гибели, Поддубный информировал, что ВСУ уничтожают заправки, чтобы препятствовать эвакуации мирных граждан.

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#европа
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