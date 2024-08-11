В США прокомментировали «летнее контрнаступление» ВСУ на территорию России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гражданам страны пора привыкать к мысли о новом президенте РБ. Эти слова глава государства произнес во время общения с жителями, когда одна из присутствующих попросила его баллотироваться на выборах в 2025 году.