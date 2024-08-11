В США прокомментировали «летнее контрнаступление» ВСУ на территорию России

Фото: iStock/Vladislav Stepanov
«Летнее контрнаступление» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию стало самым рискованным решением президента Украины Владимира Зеленского и планировалось в течение нескольких месяцев, сообщает газета The Times со ссылкой на украинские источники.
По данным издания, президент Зеленский в течение нескольких месяцев добивался от военного руководства в Киеве начала наступления. По мнению автора, Украина могла напасть на Россию даже без разрешения Запада.
Ранее телеканал CNN сообщил, что атака ВСУ на Курскую область удивила американских чиновников.
Читайте также:
В Киеве прогремели взрывы
Военкор Котенок: Украина впервые нанесла массированный удар по Курску
В Курске возник пожар из-за падения сбитой ракеты на жилой дом
«Таким образом Киев хочет изменить нарратив о том, что "Украина проигрывает войну"», – заявили журналисты.
Ранее телеканал CNN сообщил, что атака ВСУ на Курскую область удивила американских чиновников.
Читайте также:
В Киеве прогремели взрывы
Военкор Котенок: Украина впервые нанесла массированный удар по Курску
В Курске возник пожар из-за падения сбитой ракеты на жилой дом
Александр Климов