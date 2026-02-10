Историк Скачко: Американцы пытаются ослабить Россию по всем направлениям

10 февраля 2026, 18:20

Фото: iStock/ronniechua

США переиграли Россию, говоря о возможной дружбе. Такое заявление сделал историк, журналист Владимир Скачко.





Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США поэтапно отходят от договоренностей, достигнутых в Анкоридже. По его словам, Россия была готова приступить к взаимовыгодному политическому и экономическому сотрудничеству. Однако Вашингтон, наоборот, стал увеличивать давление по разным направлениям.



Скачко считает, что американцы тактически, информационно и психологически переиграли Россию.





«Они много говорили, обещали, а в это время делали свое дело. Остановили несколько танкеров, ввели предупредительно-заградительные и пугающие тарифы против стран, которые торгуют с Россией. Мы ждали, что у нас будет дружба, а американцы старались ослабить Россию по всем направлениям. Это и есть выигрыш», — пояснил эксперт в разговоре с Общественной Службой Новостей.