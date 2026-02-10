«Своя игра»: Политолог оценил действия США касаемо договоренностей в Анкоридже

10 февраля 2026, 15:01

Политолог Мухин: США делают вид, что ни о чем в Анкоридже не договаривались

Фото: iStock/vchal

США делают вид, что никаких договоренностей в Анкоридже с Россией у них не было. Такую точку зрения выразил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.





Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сожаление о том, что США постепенно уклоняются от соглашений, достигнутых в Анкоридже. По его словам, администрация президента США Дональда Трампа, несмотря на заявления о необходимости завершить конфликт на Украине и о перспективах взаимовыгодного сотрудничества Москвы и Вашингтона, не торопится сворачивать антироссийские меры.



По словам Мухина, у США на сегодняшний день происходит своя игра.





«В данный момент они делают вид, что ни о чем в Анкоридже не договаривались, что лишний раз подтвердило устоявшееся мнение российской стороны, что Западу верить нельзя», — сказал Мухин Общественной Службе Новостей.