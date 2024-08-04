Стало известно, куда улетел замеченный над Одессой истребитель F-16

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Замеченный над Одессой истребитель F-16 улетел в сторону Молдавии. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что пролёт истребителя действительно был зафиксирован над Одессой. После этого он направился в сторону Молдавии.
Лебедев также поинтересовался, где эти поставленные Киеву самолёты заряжаются и заправляются.
Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский подтвердил прибытие первой партии американских истребителей, поставленных странами НАТО. Он не раскрыл количество поставленных истребителей, однако издание Economist указывает на количество в десять штук.
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Лебедев также поинтересовался, где эти поставленные Киеву самолёты заряжаются и заправляются.
Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский подтвердил прибытие первой партии американских истребителей, поставленных странами НАТО. Он не раскрыл количество поставленных истребителей, однако издание Economist указывает на количество в десять штук.
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Анастасия Чинкова