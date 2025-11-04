Истребители США стали поводом для скандала в Бельгии
В Бельгии разгорелся скандал вокруг начинающихся поставок американских истребителей F-35. Они оказались слишком дорогостоящими в обслуживании, шумными и «совершенно чрезмерными» для маленького королевства, сообщает 20minutes.
Волна критики вспыхнула после выступления министра обороны Тео Франкена в федеральном парламенте, где он признал, что для учебных полётов F-35 воздушного пространства Бельгии «недостаточно». В связи с этим придётся договариваться об использовании неба Франции, Нидерландов и Италии.
Издание отмечает, что самолёты производят «тяжёлый, пульсирующий звук», который может причинять неудобства жителям, живущим рядом с авиабазами. Кроме того, выяснилось, что один летный час F-35 обходится более чем в €50 тыс., что делает его самой дорогой моделью среди истребителей по затратам на эксплуатацию.
В 2018 году бельгийское правительство решило перевооружить ВВС и закупить американские F-35 Lightning II; по данным DeMorgen, общая стоимость покупки составит примерно €15 млрд.
