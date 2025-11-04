Истребители США стали поводом для скандала в Бельгии

04 ноября 2025, 11:09

20minutes: Истребители США F-35 стали поводом для скандала в Бельгии

Фото: istockphoto/Mrkit99

В Бельгии разгорелся скандал вокруг начинающихся поставок американских истребителей F-35. Они оказались слишком дорогостоящими в обслуживании, шумными и «совершенно чрезмерными» для маленького королевства, сообщает 20minutes.