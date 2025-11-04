США просят помочь им в урегулировании конфликта на Украине

04 ноября 2025, 10:07

Постпред Уолтц просит мировое сообщество помочь США с урегулированием на Украине

Фото: iStock/sb2010

Постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что Вашингтон ожидает поддержки от международного сообщества в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом дипломат сообщил в интервью порталу Breitbart.





По словам Уолтца, США продолжают прилагать усилия для продвижения переговорного процесса, однако без участия других стран добиться прогресса будет сложно.





«Только президент (США Дональд – прим. ред.) Трамп мог заставить их (Россию и Украину – прим. ред.) перестать вообще молчать и начать хотя бы разговаривать... Мы ещё не вполне там, и остальной мир должен нам помочь», – отметил он.