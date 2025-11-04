США просят помочь им в урегулировании конфликта на Украине

Достижения.рф

Постпред Уолтц просит мировое сообщество помочь США с урегулированием на Украине
Фото: iStock/sb2010

Постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что Вашингтон ожидает поддержки от международного сообщества в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом дипломат сообщил в интервью порталу Breitbart.



По словам Уолтца, США продолжают прилагать усилия для продвижения переговорного процесса, однако без участия других стран добиться прогресса будет сложно.

«Только президент (США Дональд – прим. ред.) Трамп мог заставить их (Россию и Украину – прим. ред.) перестать вообще молчать и начать хотя бы разговаривать... Мы ещё не вполне там, и остальной мир должен нам помочь», – отметил он.
Американский постпред подчеркнул, что Вашингтон намерен продолжать дипломатические усилия, направленные на поиск устойчивого решения конфликта, но рассчитывает на «конструктивную вовлечённость» союзников и партнёров по всему миру.

Ранее Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, которые состоялись в Стамбуле. Их результатом стали обмены пленными и передача Москвой киевскому режиму тел погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта, что, по мнению экспертов, может стать основой для дальнейшего мирного диалога.
Анастасия Чинкова

