США просят помочь им в урегулировании конфликта на Украине
Постпред Уолтц просит мировое сообщество помочь США с урегулированием на Украине
Постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что Вашингтон ожидает поддержки от международного сообщества в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом дипломат сообщил в интервью порталу Breitbart.
По словам Уолтца, США продолжают прилагать усилия для продвижения переговорного процесса, однако без участия других стран добиться прогресса будет сложно.
«Только президент (США Дональд – прим. ред.) Трамп мог заставить их (Россию и Украину – прим. ред.) перестать вообще молчать и начать хотя бы разговаривать... Мы ещё не вполне там, и остальной мир должен нам помочь», – отметил он.Американский постпред подчеркнул, что Вашингтон намерен продолжать дипломатические усилия, направленные на поиск устойчивого решения конфликта, но рассчитывает на «конструктивную вовлечённость» союзников и партнёров по всему миру.
Ранее Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, которые состоялись в Стамбуле. Их результатом стали обмены пленными и передача Москвой киевскому режиму тел погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта, что, по мнению экспертов, может стать основой для дальнейшего мирного диалога.