Самолет-шпион американских ВВС заметили над Черным морем

SHOT: Самолет-шпион американских ВВС заметили летящим над Черным морем
В небе над акваторией Черного моря заметили самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135U Combat Sent. Он пролетел шесть стран, чтобы оценить обстановку рядом с РФ, пишет Telegram-канал SHOT.
Самолёт-шпион американских ВВС с позывным JAKE37 кружит в нейтральном воздушном пространстве. Он проводит разведку в районе от Севастополя до Сочи.
«Последний раз он был замечен на этом месте (в непосредственной близости к Сочи) 26 октября», — говорится в публикации.Ранее разведывательную деятельность в регионе преимущественно вели беспилотники RQ-4 Global Hawk.
Для выполнения своей миссии Boeing RC-135U Combat Sent вылетел с американской военной базы Милденхолл в Великобритании около шести часов назад. Он преодолел воздушное пространство нескольких стран: Нидерландов, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии и Румынии.