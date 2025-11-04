Самолет-шпион американских ВВС заметили над Черным морем

04 ноября 2025, 03:11

SHOT: Самолет-шпион американских ВВС заметили летящим над Черным морем

В небе над акваторией Черного моря заметили самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135U Combat Sent. Он пролетел шесть стран, чтобы оценить обстановку рядом с РФ, пишет Telegram-канал SHOT.





Самолёт-шпион американских ВВС с позывным JAKE37 кружит в нейтральном воздушном пространстве. Он проводит разведку в районе от Севастополя до Сочи.





«Последний раз он был замечен на этом месте (в непосредственной близости к Сочи) 26 октября», — говорится в публикации.