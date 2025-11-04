Достижения.рф

Самолет-шпион американских ВВС заметили над Черным морем

Фото: iStock/undefined undefined

В небе над акваторией Черного моря заметили самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135U Combat Sent. Он пролетел шесть стран, чтобы оценить обстановку рядом с РФ, пишет Telegram-канал SHOT.



Самолёт-шпион американских ВВС с позывным JAKE37 кружит в нейтральном воздушном пространстве. Он проводит разведку в районе от Севастополя до Сочи.

«Последний раз он был замечен на этом месте (в непосредственной близости к Сочи) 26 октября», — говорится в публикации.
Ранее разведывательную деятельность в регионе преимущественно вели беспилотники RQ-4 Global Hawk.

Для выполнения своей миссии Boeing RC-135U Combat Sent вылетел с американской военной базы Милденхолл в Великобритании около шести часов назад. Он преодолел воздушное пространство нескольких стран: Нидерландов, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии и Румынии.
Мария Моисеева

