Песков: России хватит потенциала для сдерживания дальнобойных ракет США в Европе

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России хватит потенциала для сдерживания дальнобойных ракета США, которые планируют разместить в Германии в 2026 году. Об этом сообщил журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, американцы всегда размещали в Европе оружие, направленное в сторону России.
«Это всегда была, знаете, парадоксальная ситуация. Соединенные Штаты размещали разного вида ракеты, разной дальности, традиционно направленные на нашу страну. Наша страна, соответственно, в качестве цели определяла эти европейские точки. И вот парадоксальная ситуация: Америка продолжает зарабатывать деньги, Европа находится в прицеле наших ракет, наша страна в прицеле американских ракет, находящихся в Европе. Мы уже все это проходили», – заявил пресс-секретарь президента.На замечание журналиста о том, что «то противостояние закончилось распадом Советского Союза», Песков метко ответил:
«И Европа сейчас трещит по швам. Для Европы сейчас не лучшее время. Поэтому в разных конфигурациях повторение истории неизбежно»Читайте также:
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