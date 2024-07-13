Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Украине не следует вступать в НАТО. Об этом на саммите альянса в Вашингтоне заявил венгерский премьер Виктор Орбан, сообщает агентство Bloomberg.
Как отметил источник, при этих словах рядом был глава киевского режима Владимир Зеленский. При этом некоторые политики Европы ответили, что Венгрия сама яркий пример того, зачем стране нужно принять членство.
До этого Орбана поддерживал и руководитель венгерского МИДа Петер Сийярто, который считает, что приход Украины в НАТО сегодня нереален.
В рамках натовского саммита в США больше 20 государств подписали документ по ускорению и координированию коллективных усилий по военной поддержке киевского режима.
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До этого Орбана поддерживал и руководитель венгерского МИДа Петер Сийярто, который считает, что приход Украины в НАТО сегодня нереален.
В рамках натовского саммита в США больше 20 государств подписали документ по ускорению и координированию коллективных усилий по военной поддержке киевского режима.
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Никита Кротов