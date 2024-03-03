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Италия намерена отозвать свои системы ПВО из Словакии

Премьер-министр Фицо: Италия отзывает свои системы ПВО из Словакии
03 марта 2024, 04:11
Фото: iStock/ Дмитрий Ларичев

Фото: iStock/ Дмитрий Ларичев

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что власти Италии сообщили о планах отозвать у Словакии системы ПВО среднего радиуса действия SAMP/T. Его слова передает РИА Новости.

По словам Фицо, итальянское правительство отправило ему соответствующее уведомление, объяснив это тем, что им самим нужна система ПВО «в другом месте».

Италия одолжила Словакии свою систему противовоздушной обороны на год. Союзники Словакии ранее вывели из страны системы Patriot, а своей ПВО у словаков нет.

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Отношения Германии и НАТО могут оказаться под ударом из-за Крымского моста
WSJ: Перехват беседы немецких военных рискует осложнить отношения ФРГ и НАТО
03 марта 2024, 03:49

Фото: iStock/Bjoern_Wylezich

Отношения Германии и НАТО могут осложниться из-за перехвата аудиозаписи разговора немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus, сообщила газета The Wall Street Journal.
Согласно данным издания, из беседы следует, что на Украине уже находятся военные Великобритании, Франции и США. Военнослужащие НАТО помогают Киеву обслуживать сложную западную технику. При этом, упомянутые страны отрицают присутствие своих военных там.

WSJ утверждает, что эта утечка сделала куда более маловероятными поставки Taurus на Украину.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале полную расшифровку разговора высокопоставленных офицеров Минобороны ФРГ, в котором они планируют атаку на Крымский мост. Беседа, длившаяся свыше 40 минут, состоялась между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Один из участников разговора заявил, что для совершения атак можно применить ракеты Taurus, если использовать для запусков французский истребитель Dassault Rafale.

Немецкие офицеры допустили возможность передачи Украине спутниковых снимков и координат российских целей с точностью до трех метров. Инспектор ВВС бундесвера Грефе также заявил, что ракеты Taurus могут быть поставлены Киеву в количестве ста штук, однако получить ВСУ их смогут не ранее, чем через восемь месяцев.

Напомним, немецко-шведская крылатая ракета TAURUS предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей. При помощи этого оружие самолёт может не заходить в зону противовоздушной обороны противника и всё равно поразить цель. Этот вариант крылатых ракет был разработан специально для сброса с военных самолётов, в одно воздушной судно может поместиться до 12 снарядов.

Министерство обороны Германии после первичной проверки аудиозаписи разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост считает, что она может оказаться настоящей. Об этом пишет издание Der Spiegel.

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#крымский мост
#скандал
#германия
#нато
#военные
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Губернатор Айдахо публично призвал избавиться от Байдена
«Известия»: Губернатор штата Айдахо Брэд Литтл призвал избавиться от Байдена
03 марта 2024, 03:34

Фото: iStock/rarrarorro

Губернатор штата Айдахо Брэд Литтл публично призвал избавиться от президента Джо Байдена, поддержав кандидата от Республиканской партии Дональда Брауна. Об этом он сам сообщил в социальной сети X (экс-Twitter, заблокирован в России).
«Нам нужно исправить ситуацию на границе, снизить вышедшие из-под контроля расходы и дать отпор либеральной политике. Время избавиться от Джо Байдена и вернуть президента Трампа в Белый дом», — написал он.

Ранее с Трампом встретился губернатор Техаса Грег Эбботт, проигнорировав при этом визит Байдена. А сам Трамп, в свою очередь, в интервью журналистам Fox News назвал Эбботта одним из главных претендентов на пост вице-президента США в случае своей победы на президентских выборах.

На прошлой неделе опрос Bloomberg News показал, что Байден отстает от Дональда Трампа в нескольких критически важных штатах, включая Аризону, Джорджию, Пенсильванию, Мичиган, Северную Каролину, Неваду и Висконсин.

Опрос, проведенный колледжем Сиены по заказу New York Times, показал, что Байден в настоящее время отстает от вероятного кандидата от республиканцев Дональда Трампа на 43-48% среди зарегистрированных избирателей по всей стране. Из двух третей населения страны, которые считают, что нация движется в неправильном направлении, опрос показал, что 63% заявили, что проголосовали бы за Трампа.

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Зеленский заявил о невозможности понять поведение партнёров Киева
Владимир Зеленский раскритиковал западные страны за задержку поставок для ВСУ
03 марта 2024, 02:24

Президент Украины Владимир Зеленский в своём очередном традиционном видеообращении к нации заявил, что поведение западных партнёров Киева «невозможно понять»
По его словам, вместо оказания помощи украинской армии на Западе продолжают заниматься бесконечными внутриполитическими разборками. Он добавил, что такое поведение союзников забыть не удастся.

«Когда люди погибают, а партнеры Киева занимаются внутренними политическими играми или спорами, ситуацию невозможно понять, с этим невозможно согласиться. И <...> мир будет помнить это», — отметил украинский президент.

Зеленский также раскритиковал затягивание поставок оружия и ПВО для Киева. По его мнению, мир имеет достаточно систем противовоздушной обороны, а Украина не просила ничего больше, чем надо для «защиты жизни».

Ранее в интервью для NBC Владимир Зеленский отметил, что Украина очень быстро падёт без помощи США.Президент Украины также заявил, что очень надеется на желание Вашингтона помочь Киеву, а не ослабить своего противника в лице Москвы при помощи конфликта на Украине.

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#всу
#оружие
#поставки
#владимир зеленский
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Guardian: Рейтинг неодобрения Джо Байдена достиг нового максимума
03 марта 2024, 02:08

Фото: РИА Новости/Стрингер

Неодобрение американских избирателей работой президента Джо Байдена достигло 47% — это самый высокий отрицательный показатель за все время его президентства, согласно опросу, опубликованному в субботу. Данные социологического исследования приводит The Guardian.
Опрос, проведенный колледжем Сиены по заказу New York Times, показал, что Байден в настоящее время отстает от вероятного кандидата от республиканцев Дональда Трампа на 43-48% среди зарегистрированных избирателей по всей стране.

Исследование показало, что только каждый четвертый избиратель (24%) считает, что страна движется в правильном направлении — ключевой вопрос в преддверии общенациональных выборов — и более чем в два раза больше избирателей заявили, что политика Байдена причинила им личный вред, чем те, кто сказал, что она помогла.

Из двух третей населения страны, которые считают, что нация движется в неправильном направлении, опрос показал, что 63% заявили, что проголосовали бы за Трампа.

Эти результаты получены в конце февраля, когда кампания по переизбранию Байдена пытается изменить представление об озабоченности избирателей возрастом кандидата от демократов, остротой ума и его поведением во внешней политике и экономике.

Опрос является лишь последним, раскрывающим глубину недовольства избирателей президентом США. На прошлой неделе опрос Bloomberg News показал, что Байден отстает от Дональда Трампа в нескольких критически важных штатах, включая Аризону, Джорджию, Пенсильванию, Мичиган, Северную Каролину, Неваду и Висконсин.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что глава государства продолжит работать «на благо американцев». Она акцентировала внимание на достижениях нынешнего руководства в области экономики, здравоохранения и борьбы с изменением климата. По словам Жан-Пьер, президентство Байдена имеет историческое значение.

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#джозеф байден
#сша
#опрос
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Трамп побеждает на выборах в Миссури со стопроцентным результатом
AP: Дональд Трамп получает 100% голосов республиканцев на праймериз в Миссури
02 марта 2024, 23:17

Фото: iStock/4nadia

Дональд Трамп со стопроцентным результатом выигрывает праймериз Республиканской партии США в штате Миссури, сообщает Associated Press. Его главная и единственная конкурентка в борьбе за номинацию, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, не смогла набрать ни одного голоса, и теперь всё население штата на летнем партийном съезде, по американским законам, обязано будет выдвинуть Трампа кандидатом на президентских выборах в ноябре.
Никки Хейли проигрывает Трампу штат за штатом — до этого экс-президенту удалось обыграть её в родной для Хейли Южной Каролине, губернатором которой она была до перехода на работу в ООН. Но даже тогда она отказалась выходить из предвыборной гонки. По её словам, причина этого заключается в том, что американцы недовольны ни Трампом, ни действующим главой США — демократом Джо Байденом.

Ранее Дональд Трамп заявил, что первым своим указом, в случае победы на ноябрьских выборах, закроет границы США и вышлет всех нелегальных мигрантов. Кроме того, экс-президент пообещал наступление «судного дня» всем своим политическим противникам, включая «лжецов, мошенников и цензоров, которые присвоили нашу страну».

Очередные президентские выборы в Соединённых Штатах Америки запланированы на 5 ноября 2024 года. Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США.

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#дональд трамп
#выборы
#сша
#политика
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Минобороны ФРГ подтвердило факт перехвата переговоров военных по Крымскому мосту
02 марта 2024, 18:12

Фото: iStock/klenger

В Минобороны ФРГ подтвердили, что разговор между немецкими офицерами о теракте в Крыму действительно был прослушан, передает Tagesschau.
«По нашей оценке, был перехвачен разговор в секторе Люфтваффе», - рассказали должностные лица ведомства.

Напомним, речь идет о разговоре между немецкими военными, которые обсуждали возможность нанесения удара по Крымскому мосту. Запись разговора попала в распоряжение главного редактора RT Маргариты Симоньян, которая опубликовала расшифровку диалога.

Кроме того, один из участников разговора выразил сомнения по факту того, получится ли удар по мосту достаточно эффективным, и задался вопросом о том, сколько для этого необходимо ракет.

Подробнее о записи разговора офицеров бундесвера и реакции российских властей, читайте в материале «Радио 1».

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#фрг
#оон
#удар
#рф
#запись
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Шольц пообещал быстрое расследование ситуации с записью беседы немецких офицеров
02 марта 2024, 15:53

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифуллин

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на появление в российских СМИ публикаций с записью разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, обсуждавших, «как бомбить Крымский мост». Он пообещал «быстрое расследование» этой ситуации.
Накануне, 1 марта, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в своей социальной сети полный текст и звукозапись беседы немецких офицеров высшего звена, в ходе которой они обсуждают способы и средства атаки на Крымский мост с целью нанесения наибольшего ущерба. В разговоре, в частности, упоминаются ракеты Taurus и то, что канцлер не хочет передавать их Украине.

В оборонном ведомстве Германии после первой проверки записи сочли, что она подлинная, передаёт издание Die Welt. Федеральное ведомство военной контрразведки (MAD) уже начало проверку по факту возможного перехвата секретных переговоров. Шольц назвал случившееся «очень серьёзной проблемой» и заверил, что расследование будет проведено «очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро».

Понятно, что канцлера сильно тревожит канал утечки секретной информации и то, что переговоры высших военных чинов стали «секретом Полишинеля», а вовсе не содержание их беседы, которое, по мнению заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, открыло новую сущность Германии — лживую, злую, агрессивную, реваншистскую и русофобскую.

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Симоньян опубликовала переговоры офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост
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#крымский ракеты
#шольц
#рф
#переговоры
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Атакованный хуситами сухогруз с удобрениями затонул в Красном море
02 марта 2024, 15:31

Фото: istockphoto/InfinitumProdux

Ещё в феврале представители вооружённых сил движения йеменских хуситов «Ансар Аллах» нанесли удар по сухогрузу Rubymar, двигавшемуся в южной части Красного моря с грузом удобрений. Судно на протяжении нескольких недель погружалось в воду и наконец затонуло.
Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на слова представителей правительства Йемена. Ранее Центральное командование ВС США сообщало, что нападение хуситов на транспортный корабль привело к многочисленным повреждениям. Произошла утечка топлива, что вызвало появление на поверхности моря обширного нефтяного пятна. Экипаж покинул судно, и сегодня, 2 марта, сухогруз отправился на морское дно.

Эксперты ранее предупреждали о риске серьёзной экологической катастрофы, так как грузовое судно перевозило более 41 тысячи тонн химических удобрений. Последствия для морской флоры и фауны и в целом для окружающей среды остаются непредсказуемыми, говорят экологи. Длина нефтяного пятна на поверхности Красного моря составляет около 18 морских миль (более 33 километров).

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#сша
#нападение
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#йемен
#хуситы
#море
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Путин и Лукашенко провели обстоятельные телефонные переговоры
02 марта 2024, 15:10

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры союзных государств обсудили вопросы двусторонних отношений и международную обстановку.
Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе беседы детально обсуждались различные аспекты дружественных российско-белорусских отношений, подтверждено их существование и развитие на принципах союзничества и стратегического партнёрства по всем важнейшим направлениям. Кроме того, были затронуты вопросы непростой международной обстановки.

Также Владимир Путин поздравил президента Белоруссии с успешным проведением в республике парламентских и местных выборов. Затем стороны обсудили проблемы и задачи деятельности общих интеграционных структур — Евразийского экономического союза, Организации договора о коллективной безопасности и других подобных структур.

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