Италия намерена отозвать свои системы ПВО из Словакии

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Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что власти Италии сообщили о планах отозвать у Словакии системы ПВО среднего радиуса действия SAMP/T. Его слова передает РИА Новости.
Италия одолжила Словакии свою систему противовоздушной обороны на год. Союзники Словакии ранее вывели из страны системы Patriot, а своей ПВО у словаков нет.
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