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Италия направит 13 миллиардов евро на поддержку украинской энергетики

Фото: istockphoto/Vera_Petrunina

Фото: istockphoto/Vera_Petrunina

Италия намерена выделить 13 миллиардов евро на поддержку энергетической системы Украины. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел государства на Апеннинском полуострове.


Сообщение об этом появилось на официальном сайте итальянского внешнеполитического ведомства. Уточняется, что средства в указанном объёме будут направлены в Фонд энергетической поддержки Украины по рекомендации министра иностранных дел Италии Антонио Таяни.

В министерстве отметили, что выделение этих денег является важным шагом в ряде мер, принимаемых для восстановления энергетических объектов и инфраструктуры, повреждённых либо полностью уничтоженных в ходе боевых действий. В публикации МИД обращается внимание на то, что таким образом подтвердила своё намерение и далее поддерживать энергетику Украины.

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#энергетика
#украина
#италия
Греция не может передать оружие ВСУ без согласия России, заявил посол Маслов
31 декабря 2024, 14:51

Фото: iStock/maksicfoto

Власти Греции не могут передать вооружение ВСУ без согласия со стороны России. Об этом сообщил посол РФ в стране Андрей Маслов в беседе с изданием militaire.gr.
Он напомнил о подписании в 1995 и 2013 годах межправительственных соглашений между Россией и Грецией о военно-техническом сотрудничестве. Из документов следует, что передача оружия третьей стороне без письменного согласия России. Это является не политическим, а международно-правовым обязательством Греции, которое необходимо соблюдать.

Посол отметил, что Греция многие годы усиливала собственную оборону за счёт российского вооружения. Теперь же для оправдания их передачи украинским войскам правительство страны утверждает якобы о наличии проблем с техобслуживанием, в чём обвиняет российскую сторону.

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#греция
#россия
#политика
#всу
#вооружение
#поставки
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Журналист рассказал о подготовке обращения Ельцина об отставке
Журналист Феклистов: обращение Ельцина об отставке было строго засекречено
31 декабря 2024, 14:23

Борис Ельцин и Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Подготовка обращения Бориса Ельцина об отставке с поста президента России была строго засекречена. Об этом сообщил журналист, фотокорреспондент Юрий Феклистов, проработавший с экс-главой государства более 10 лет, в беседе с ТАСС.
Он рассказал, что подготовка обращения была очень секретной операцией, чтобы избежать утечки информации. Как правило новогоднее обращение записывается заранее, за два-три дня в Кремле. Специалисты выставляют свет, различное оборудование, после чего производятся съёмки, в которых нет никакой секретности. Обращение Ельцина, напротив, снималось в условиях секретности и в дневное время.

Журналист признался в беседе с агентством, что решение Ельцина об отставке стало неожиданным, а от слов президента у него пошли мурашки по коже.

Также Феклистов отметил, что в этот день жена главы государства Наина Ельцина плакала от счастья, поскольку с её мужа наконец-то свалился груз.

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Си Цзиньпин: Китай и Россия стабильно следуют по пути отказа от конфронтации
31 декабря 2024, 14:08

Си Цзиньпин (Фото: kremlin.ru)

Председатель КНР Си Цзиньпин готов вместе с президентом РФ Владимиром Путиным работать над укреплением развитием отношений двух стран. Об этом заявил сам китайский лидер.
В своём новогоднем поздравительном послании главе российского государства он отметил, что в непростых современных условиях ускоряющихся глобальных изменений Китайская Народная Республика и Российская Федерация традиционно и неуклонно движутся по самому разумному пути — пути отказа от конфронтации. Слова председателя КНР приводит информационное агентство Xinhua.

Си Цзиньпин также напомнил, что в уходящем году исполнилось 75 лет со дня установления дипломатических связей между Россией и Китаем. Он подчеркнул, что за эти годы отношения между двумя странами упрочились и стали более зрелыми и стабильными.

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Маск после выборов в США перебрался жить в поместье Трампа
NYT: Маск после выборов живет в арендованном коттедже в поместье Трампа
31 декабря 2024, 13:57

Фото: iStock/rarrarorro

Американский бизнесмен Илон Маск после президентских выборов в США живет в арендованном у избранного президента страны Дональда Трампа коттедже на территории его поместья Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает газета The New York Times.
Ранее американские СМИ писали, что Трамп шутил, что не может «отделаться» от Маска, настолько миллиардеру пришлась по душе резиденция политика Мар-а-Лаго. При этом окружение Трампа якобы недовольно поведением Маска, который ведёт себя, как сопрезидент.

Отмечается, что после избрания Трампа президентом Маск арендовал коттедж в его поместье за две тысячи долларов за ночь. Переехал предприниматель туда примерно в день выборов.

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#илон маск
#дональд трамп
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#аренда
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Бывший министр финансов Германии Лафонтен: Украина погрязла в коррупции олигархов
31 декабря 2024, 13:49

Фото: iStock/ Atstock Productions

Бывший министр финансов ФРГ Оскар Лафонтен заявил, что на Украине управляют коррумпированные олигархи и напрочь отсутствует демократия. Об этом он сообщил в беседе с Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«На Украине сейчас олигархия, которая все больше и больше живет за счет внешних дотаций. Это государство с безграничной коррупцией и отсутствием реальных демократических структур», — обратил внимание бывший министр финансов Германии.

Оскар Лафонтен уточнил, что независимые партии и средства массовой информации на Украине запрещены, а на формирование демократии и независимости в стране уйдет много времени.

Ранее американский миллиардер Илон Маск присудил главе киевского режима Владимиру Зеленскому чемпионский титул за «одно из величайших денежных ограблений всех времен». Своей записью бизнесмен отреагировал на пост юзера, прокомментировавшего выделение Вашингтоном 2,5 миллиарда долларов Киеву.

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Путин дал поручение проанализировать итоги национальных проектов
31 декабря 2024, 13:17

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин поручил Счётной палате проанализировать итоги реализации национальных проектов за период с 2019 по 2024 год. Соответствующие выводы рекомендации затем будут направлены в кабинет министров.
Список поручений главы государства по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам опубликован на официальном сайте Кремля (kremlin.ru). Счётной палате надлежит подготовить рекомендации на основе анализа итогов реализации проектов и направить их в правительство РФ, чтобы министерства смогли использовать эту информацию при работе над новыми проектами задачами.

Срок выполнения данного поручения президента — до 1 июня 2025 года. Ответственность за его выполнение возложена на главу Счётной палаты РФ Бориса Ковальчука.

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#1 июня
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#президент
#нацпроекты
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Президент РФ поручил ускорить развитие беспилотной авиации
31 декабря 2024, 13:15

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить ускоренное развитие беспилотной авиации. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
Глава Российской Федерации дал поручение правительству страны обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации, чтобы достичь технологического лидерства.

Во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам также подчеркивалось, что нужно обратить пристальное внимание на показатели, которые характеризуют объёмы российского рынка и производства беспилотных авиационных систем, а ещё на «необходимость подготовки кадров и создания соответствующей инфраструктуры» в субъектах государства.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому мигранты-нелегалы обязаны покинуть Россию до 30 апреля 2025 года, либо их статус должен быть урегулирован.

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#развитие
#владимир путин
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Илон Маск: «канцлер Олух Срольц» проиграет выборы в Германии
31 декабря 2024, 12:59

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети Х, что канцлер Германии Олаф Шольц проиграет выборы.
«Канцлер Олух Срольц (Oaf Schitz, издевательство над Олафом Шольцем, где Oaf — «болван», «тупица», Schitz (от shit) — «фекалии», «испражняться»), или как там его зовут, проиграет», — отметил предприниматель из Соединённых Шатов Америки.

Подобным образом Илон Маск отреагировал на обвинения во вмешательстве в выборы.

Ранее американский миллиардер Илон Маск в соцсетях присудил Владимиру Зеленскому чемпионский титул за «одно из величайших денежных ограблений всех времен».

Своей записью бизнесмен отреагировал на пост юзера, прокомментировавшего выделение Вашингтоном 2,5 миллиарда долларов Киеву и подчеркнувшего, что Владимир Зеленский «провернул одно из величайших денежных ограблений всех времен».

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#германия
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FT раскрыла, что произойдёт с Украиной в 2025 году
FT: Украина в 2025 году заключила мирный договор с отказом от территорий
31 декабря 2024, 12:43

Фото: iStock/3dmitry

В 2025 году Украина заключит мирный договор с Россией, отказавшись от своих территорий. Такой прогноз даёт издание Financial Times.
Отмечается, что Владимир Зеленский согласится на фактический, однако не юридический контроль России над освобождёнными территориями. Некоторые земли будут обменяны Украиной на европейские гарантии безопасности при поддержке США. При этом вступление Украины в НАТО в конечном счёте будет заморожено.

Ранее американский офицер Дэниел Дэвис опубликовал в своих соцсетях пост, в котором указал на возможное исчезновение Украины. По его словам, такая судьба может ждать страну, поскольку Запад не хочет сталкиваться с реальностью, где бойцы ВСУ проигрывают в конфликте.

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