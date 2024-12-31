Италия направит 13 миллиардов евро на поддержку украинской энергетики

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Италия намерена выделить 13 миллиардов евро на поддержку энергетической системы Украины. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел государства на Апеннинском полуострове.
Сообщение об этом появилось на официальном сайте итальянского внешнеполитического ведомства. Уточняется, что средства в указанном объёме будут направлены в Фонд энергетической поддержки Украины по рекомендации министра иностранных дел Италии Антонио Таяни.
В министерстве отметили, что выделение этих денег является важным шагом в ряде мер, принимаемых для восстановления энергетических объектов и инфраструктуры, повреждённых либо полностью уничтоженных в ходе боевых действий. В публикации МИД обращается внимание на то, что таким образом подтвердила своё намерение и далее поддерживать энергетику Украины.
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Александр Бойцов