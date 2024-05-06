Италия назначила нового посла в России

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Италия назначила Чечилию Пиччони новым послом страны в России. Об этом сообщил глава итальянского МИД и вице-премьер Антонио Таяни на пресс-конференции в ассоциации иностранной прессы в Риме.
Он подчеркнул, что Пиччони, которая была назначена послом решением Совета министров, в настоящее время ещё не получила агреман. Как только российская сторона согласится с назначением политика, она приступит к исполнению своих обязанностей.
Таяни добавил, что сейчас в России есть поверенный в делах. Однако он не примет участие в инаугурации президента Владимира Путина, отметил вице-премьер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Также он заявил, что иные представители страны также не будут участвовать в церемонии назначения Путина президентом России.
Отметим, что после своего назначения Чечилия Пиччони станет первой женщиной на посту посла Италии в России.
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Таяни добавил, что сейчас в России есть поверенный в делах. Однако он не примет участие в инаугурации президента Владимира Путина, отметил вице-премьер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Также он заявил, что иные представители страны также не будут участвовать в церемонии назначения Путина президентом России.
Отметим, что после своего назначения Чечилия Пиччони станет первой женщиной на посту посла Италии в России.
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Анастасия Чинкова