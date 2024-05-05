В Италии назвали «красные линии» НАТО для вмешательства в конфликт на Украине

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Североатлантический альянс, волнуясь из-за неудач Вооруженных сил Украины на фронте, неформально и в строжайшей конфиденциальности установил для себя две «красные линии», пересечение которых может привести к прямому вмешательству НАТО в украинский конфликт, пишет итальянская газета Repubblica.
Статья отмечает, что у альянса пока нет конкретных планов по отправке военных сил на Украину, однако учитываются различные сценарии действий в зависимости от обстановки.
Согласно информации издания, первая «красная линия» связана с прямым или косвенным вовлечением третьей стороны в конфликт, например, Белоруссии. Если Минск присоединится к российской спецоперации на Украине, то белорусская армия станет «ключевым фактором» для успеха РФ на фронте, считают в НАТО.
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Согласно информации издания, первая «красная линия» связана с прямым или косвенным вовлечением третьей стороны в конфликт, например, Белоруссии. Если Минск присоединится к российской спецоперации на Украине, то белорусская армия станет «ключевым фактором» для успеха РФ на фронте, считают в НАТО.
«Это обстоятельство может только усилить защиту НАТО в пользу Украины», — пишет автор.Что касается второй «красной линии», то она предполагает возможное нападение России на страны Прибалтики, Польшу или Молдавию, подчеркивается в статье.
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Артем Кузьмин