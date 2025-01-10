Италия обозначила свою позицию по поддержке Украины

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила готовность продолжать поддержку Украины, встретившись с Владимиром Зеленским во время его необъявленного визита в Рим. Об этом сообщили в правительственном Дворце Киджи, информацию можно увидеть на сайте правительства Италии.
«Мелони подтвердила всестороннюю поддержку, которую Италия обеспечивает и будет продолжать обеспечивать законной обороне Украины и украинского народа, чтобы создать для Киева наилучшие возможные условия построения справедливого и прочного мира», — гласит сообщение.Переговоры, длившиеся около часа, были направлены на укрепление позиций Киева на пути к достижению справедливого и долгосрочного мира. Мелони заверила, что Италия продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине, чтобы создать наилучшие условия для защиты её интересов.
В пятницу, 10 января, Зеленский планирует встретиться с президентом Италии Серджо Маттареллой.
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