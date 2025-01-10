«Дома безопаснее»: Певца Алексея Воробьева призвали вернуться в Россию ​из пылающего США

Алексей Воробьев (Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова)
Депутат Госдумы Александр Толмачев из фракции «Единая Россия» обратился к певцу и актеру Алексею Воробьеву с предложением вернуться из США в Россию. Такое заявление парламентарий сделал на фоне сообщений об эвакуации Воробьева из его дома в Лос-Анджелесе из-за масштабного пожара.
Толмачев отметил, что в России сейчас активно развиваются современные киностудии и киноиндустрия, а обстановка в стране безопаснее, чем в охваченном огнем Лос-Анджелесе. По его словам, возвращение в Москву могло бы стать разумным решением для артиста.
Воробьев, который в 2011 году представлял Россию на «Евровидении» в Дюссельдорфе, заняв 16-е место, пока не ответил на призыв депутата.
Между тем сообщалось, что действующий президент США Джо Байден ввел режим бедствия в штате Калифорния из-за пожаров.
Огонь в районе Палисейдс в Лос-Анджелесе охватил площадь более 2 тысяч гектаров и уничтожил около тысячи строений. Местные власти ввели обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Этот пожар уже назван одним из самых разрушительных в истории округа, а еще один очаг — Итон-Файр — угрожает 13 тысячам зданий в районе Алтадена.
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«Дома — безопаснее. И перспективы лучше», — передает слова парламентария РИА Новости.
Воробьев, который в 2011 году представлял Россию на «Евровидении» в Дюссельдорфе, заняв 16-е место, пока не ответил на призыв депутата.
Между тем сообщалось, что действующий президент США Джо Байден ввел режим бедствия в штате Калифорния из-за пожаров.
Огонь в районе Палисейдс в Лос-Анджелесе охватил площадь более 2 тысяч гектаров и уничтожил около тысячи строений. Местные власти ввели обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Этот пожар уже назван одним из самых разрушительных в истории округа, а еще один очаг — Итон-Файр — угрожает 13 тысячам зданий в районе Алтадена.
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Мария Моисеева