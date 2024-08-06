Италия экстренно подняла истребители из-за угрозы в Балтии

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Итальянские истребители провели экстренный перехват неопознанных самолетов, вторгшихся в воздушное пространство стран Балтии. Об этом сообщает РБК.
Итальянские истребители, базирующиеся в Литве, были подняты для перехвата неопознанных самолетов, которые вторглись в воздушное пространство стран Балтии. Об этом сообщил Минобороны Италии, не уточнив, о каких именно самолетах идет речь.
По данным министерства, два истребителя Eurofighter Typhoon, участвующие в миссии НАТО по воздушному патрулированию в Эстонии, Латвии и Литве, провели перехват неопознанных воздушных объектов. Приказ о взлете был отдан Центром управления воздушными операциями НАТО в немецком Удеме, а Италия, принявшая на себя командование миссией Североатлантического альянса в Балтии в начале августа, выполнила его.
В Минобороны Италии отметили, что детали относительно характера неопознанных самолетов в данный момент не раскрываются.
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По данным министерства, два истребителя Eurofighter Typhoon, участвующие в миссии НАТО по воздушному патрулированию в Эстонии, Латвии и Литве, провели перехват неопознанных воздушных объектов. Приказ о взлете был отдан Центром управления воздушными операциями НАТО в немецком Удеме, а Италия, принявшая на себя командование миссией Североатлантического альянса в Балтии в начале августа, выполнила его.
В Минобороны Италии отметили, что детали относительно характера неопознанных самолетов в данный момент не раскрываются.
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Елена Перлова