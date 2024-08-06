Стало известно, что может сделать Харрис при победе на выборах

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Кандидат в президенты США Камала Харрис может начать войну в случае своей победы на выборах, чтобы всем показать, что она состоятельна. Об этом заявила экс-член палаты представителей американского Конгресса Тулси Габбард в подкасте Криса Уильямсона на YouTube.
«У меня нет ни малейших сомнений в том, что у нее сразу же возникнет потребность проявить силу и укрепить свои позиции. И доказать, что она действительно сильный и могущественный главнокомандующий вооруженными силами США», — сказала она, добавив, что этот способ подходит лучше всего, чтобы реализовать такой замысел — развязать войну и использовать американских военнослужащих.
Камала Харрис стала кандидатом на пост президента США вместо действующего заокеанского лидера Джо Байдена. Выборы состоятся 5 ноября.
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