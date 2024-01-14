Италия примет участие в возможной операции ЕС в Красном море

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Италия выразила готовность принять участие в возможной операции Евросоюза по обеспечению защиты торговых судов в Красном море от нападений движения хуситов, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, передает РИА Новости.
Министр отметил, что 15 процентов кораблей мировой морской торговли проходят через Красное море, и Италия, как наиболее пострадавшая страна, уже имеет корабль в регионе для защиты своих судов. Он подчеркнул, что стране не поступали предложения об участии в ударах по позициям хуситов, так как союзники Италии осведомлены о необходимости поддержки со стороны парламента.
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Артем Кузьмин