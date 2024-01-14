Премьер-министр Украины пообещал защищать Британию в случае атаки России

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В ходе телемарафона премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина предоставит поддержку Великобритании в случае агрессии, в том числе со стороны России, в соответствии с подписанным двусторонним соглашением по безопасности.
Политик подчеркнул, что эти договоренности являются честными и партнерскими, и будут продолжать действовать после завершения конфликта в Украине. Шмыгаль подчеркнул готовность Украины реагировать в течение 24 часов в случае агрессии против Великобритании, выражая надежду на подписание аналогичных соглашений другими странами.
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