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Премьер-министр Украины пообещал защищать Британию в случае атаки России

Премьер-министр Украины Шмыгаль пообещал защитить Британию в случае атаки России
14 января 2024, 02:50
Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

В ходе телемарафона премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина предоставит поддержку Великобритании в случае агрессии, в том числе со стороны России, в соответствии с подписанным двусторонним соглашением по безопасности.
Политик подчеркнул, что эти договоренности являются честными и партнерскими, и будут продолжать действовать после завершения конфликта в Украине. Шмыгаль подчеркнул готовность Украины реагировать в течение 24 часов в случае агрессии против Великобритании, выражая надежду на подписание аналогичных соглашений другими странами.

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В США признали снижение эффективности кассетных боеприпасов ВСУ
NYT: украинские кассетные боеприпасы частично утратили эффективность на поле боя
14 января 2024, 01:51

Фото: istockphoto/OLGA Zhukovskaya

Поставки кассетных боеприпасов из США в Украину стали менее эффективными, отмечают журналисты The New York Times после бесед с украинскими военными на передовой.
Даже несмотря на споры о вреде, который эти боеприпасы могут причинить гражданскому населению после окончания военных действий, их эффективность на поле боя уменьшилась, отмечают авторы статьи.

Мнение командира взвода Вооруженных сил Украины, участвовавшего в боях под Бахмутом и остающегося неизвестным, также было приведено. По его словам, в сентябре 2023 года российские военные атаковали украинские позиции крупными группами. Однако впоследствии они изменили тактику, переходя к использованию менее многочисленных отрядов и активно применяя глубокие траншеи для перемещения.

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Число пострадавших при атаке дронов на белгородское село возросло до двух
Гладков: число пострадавших при атаке дронов в Мокрой Орловке выросло до двух
13 января 2024, 21:46

Фото: iStock/kieferpix

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале, что количество пострадавших из-за атаки дронов-камикадзе в Мокрой Орловке увеличилось до двух человек.
Отмечается, что у одного пострадавшего обнаружили сотрясение мозга и слепое ранение нижней конечности. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

Еще одного пострадавшего с множественными ранениями мягких тканей лица в настоящее время госпитализируют в областную клиническую больницу Белгорода.

Ранее сообщалось, что 11 января украинские войска пытались атаковать беспилотными летательными аппаратами три региона Российской Федерации. Отмечается, что беспилотники были сбиты над Ростовской, Тульской и Калужской областями.

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В Киеве раскрыли, что Россия подорвала на Украине
Экс-советник Кучмы Соскин: РФ ракетными ударами уничтожила аэродромы на Украине
13 января 2024, 21:29

Фото: iStock/Diy1

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что российские ракетные удары привели к уничтожению взлетно-посадочных полос и предприятий военно-промышленного комплекса на Украине. Об этом Соскин сообщил в своем блоге на YouTube.
Соскин отметил, что удары ВС РФ являются крайне точными. По его мнению, из-за этого смешными и нелепыми выглядят заявления украинских парламентариев о «грандиозном росте» экономики государства.

Соскин искренне не понимает, зачем распространять ложь, если миллионы людей уехали, а множество предприятий уничтожены.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Политолог Корнейчук: Зеленский хочет заявить о необходимости перемирия с Россией
13 января 2024, 21:07

Фото: РИА Новости/Стрингер

Киевский политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет признать необходимость перемирия с Россией, однако пока не может этого сделать. Об этом Корнейчук сообщил в эфире YouTube-канала «Да, это так».
«Это посыл о том, что якобы в Вашингтоне ничего не знают, якобы Байден не принуждает Украину ни к какой заморозке войны. Это должна быть именно позиция Украины. Подаются сигналы о том, что Украина переходит в оборону, и надо начинать какие-то переговоры», — цитирует Корнейчука РИА Новости.
Политолог отмечает, что данные сигналы исходят от главкома украинских войск Валерия Залужного, главы ГУР МО Кирилла Буданова и, постепенно, от Зеленского. Корнейчук ​считает, что ​настанет день, когда украинскому президенту придется прямо заявить о переговорах.

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Журналист Подоляка: из-за удара ВС РФ послу США пришлось спасаться в бункере
13 января 2024, 19:56

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Журналист Юрий Подоляка обратил внимание, что в ночь на субботу, 13 января российские войска без преувеличения нанесли уникальный удар, который не ждали в Киеве. Об этом сообщает Царьград.
По словам журналиста, продуманная российская комбинированная атака позволила не только уничтожить намеченные цели, но и лишить противника систем ПВО.

«Сегодня объектом утренних ударов были чисто военные объекты, и наносились они ракетами, которые «не сбиваются», за исключением ракет-"наводчиков». На самом деле удар сегодня во многом был уникальным. Ждём результатов. Рано или поздно всплывут», — цитирует журналиста Царьград.

Отмечается, что из-за ударов ВС РФ работники американского посольства в Киеве решили экстренно эвакуироваться. Таким образом, послу США Бриджит Бринк фактически пришлось скрываться в бункере, так как она опасалась за свою жизнь.

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Политолог Корнейчук: глава ГУР МО Украины Буданов поменял позицию по РФ
13 января 2024, 19:41

Фото: istockphoto/OLGA Zhukovskaya

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прекратил говорить о возможности захвата Крыма.
Об этом сообщил политолог Дмитрий Корнейчук в эфире YouTube-канала «Да, это так». Политолог напомнил, о чём говорил Буданов всего полгода назад.

«Он рассказывал про быстрое наступление, про то, что планы сдвинулись, но, опять же, мы будем в Крыму и так далее. Риторика теперь поменялась, теперь рассказывают противоположные вещи о том, что никто никуда не может продвинуться, о том, что у россиян большое количество дронов, минных полей», — заявил Дмитрий Корнейчук.
Корнейчук высказал мнение, что украинскую и западную общественность подготавливают к «заморозке» конфликта, используя аналитику в СМИ и интервью с госдеятелями.

Также людям будут объяснять, что страна может не выдержать долгого противостояния.

Ранее Кирилл Буданов говорил, что летом 2023 года Крым вернут в состав Украины. Также заявлял, что ВСУ должны перенести бои на российскую территорию в границах 1991 года.

Сообщалось, что в рядах украинских войск жалуются на состояние здоровья и уровень подготовки новобранцев, сравнивая их с пьяницами. Об этом сообщает New York Times. Украинские военнослужащие устали из-за длительных сражений. Потери среди личного состава восполняются лишь частично и при этом более «возрастными» и плохо подготовленными новобранцами.

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#украина
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New York Times: в ВСУ заявили, что новобранцы не лучше пьяниц
13 января 2024, 15:58

Фото: iStock/Sinenkiy

В рядах украинских войск жалуются на состояние здоровья и уровень подготовки новобранцев, сравнивая их с пьяницами. Об этом сообщает New York Times.
Сообщается, что украинские военнослужащие устали из-за длительных сражений. Потери среди личного состава восполняются лишь частично и при этом более «возрастными» и плохо подготовленными новобранцами.

По информации источника, некоторые из призванных мужчин в возрасте страдают алкоголизмом или имеют плохую физическую подготовку.

Ранее депутат Верховной рады Ирина Фриз сообщала о том, что законопроект о мобилизации, подготовленный кабмином Украины, содержит антиконституционные нормы. Стоит отметить, что многие парламентарии неоднократно высказывались о провальной мобилизационной политике Киева.

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Депутатов Рады могут отправить на фронт, пишут украинские СМИ
«Думская»: депутатов Рады могут лишить брони от мобилизации и отправить на фронт
13 января 2024, 15:31

Фото: iStock/Olena_Z

Депутатов Верховной рады и чиновников могут лишить брони от мобилизации и призвать на фронт. Об этом пишет телеграм-канал украинского издания «Думская».
Один из парламентариев от «Слуги народа» сообщил, что расширять базу мобилизованных необходимо, однако как это можно сделать без использования карательных мер, остается неизвестным. Он также добавил, что практического смысла в отмене брони для депутатов немного, но сделать такой шаг придется.

Ранее депутат Верховной рады Ирина Фриз сообщала о том, что законопроект о мобилизации, подготовленный кабмином Украины, содержит антиконституционные нормы. Стоит отметить, что многие парламентарии неоднократно высказывались о провальной мобилизационной политике Киева.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#владимир путин
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Минобороны: российские военные нанесли удар по украинским объектам ВПК
13 января 2024, 13:47

Фото: iStock/vladj55

Сегодня, 13 января, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что групповой удар наносился беспилотниками и гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал». В военном ведомстве отметили, что российские войска поразили все цели.

Также за сутки ВС РФ уничтожили до 40 солдат ВСУ и 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Ранее экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что ситуация на фронте для украинских войск тяжелая. По мнению Туки, на данный момент российские беспилотные летательные аппараты имеют десятикратное численное преимущество над беспилотниками ВСУ.

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#вс рф
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