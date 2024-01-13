РИА Новости: США и Британия наносят удары по военно-морской базе на западе Йемена

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США и Британия атаковали военно-морскую базу йеменской армии у побережья города-порта Ходейда. Об этом РИА Новости сообщил источник.
По данным телеканала Al Mayadeen, на юге Ходейды раздаются звуки взрывов.
Ранее сообщалось, что 1 февраля Германия намерена отправить в Красное море фрегат «Гессен», а также задействовать военную силу для перехвата ракет и беспилотников хуситов.
Напомним, что в ночь на пятницу 12 января американские и британские военные нанесли массированные удары по особо важным военным объектам йеменских хуситов. Позднее обстрелы подтвердили в Пентагоне. Также официальное подтверждение действий армии США дал президент государства Джо Байден.
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Ранее сообщалось, что 1 февраля Германия намерена отправить в Красное море фрегат «Гессен», а также задействовать военную силу для перехвата ракет и беспилотников хуситов.
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Екатерина Коршунова