Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
За украинскую армию воюют более 20 тысяч иностранных наёмников, об этом сообщили в американском издании The Washington Post.
Как отметили в СМИ, в настоящий момент на стороне Вооружённых сил Украины воюют более 20 тысяч иностранных наёмников, которые принадлежат к 50 национальностям.
Крупнейшие союзники Украины, такие как США, Британия и Франция, направили в зону спецоперации спецназовцев и военных советников, которые выполняют, в том числе, работу шпионов.
Читайте также:
ВС РФ находят нераспакованное западное оружие при освобождении Донбасса
Военный ВС РФ: Спецназ НАТО служит в ВСУ лётчиками, связистами и в заградотрядах
В Госдуме заявили, что специалисты западных спецслужб обучают бойцов ВСУ
Крупнейшие союзники Украины, такие как США, Британия и Франция, направили в зону спецоперации спецназовцев и военных советников, которые выполняют, в том числе, работу шпионов.
«Возникший международный легион был развернут по всей линии фронта и участвовал в самых жестоких сражениях», — подчеркнул автор статьи.
Читайте также:
ВС РФ находят нераспакованное западное оружие при освобождении Донбасса
Военный ВС РФ: Спецназ НАТО служит в ВСУ лётчиками, связистами и в заградотрядах
В Госдуме заявили, что специалисты западных спецслужб обучают бойцов ВСУ
Евгения Парфентьева