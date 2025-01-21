Трамп вывел США из ВОЗ в первый день на посту президента

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Президент США Дональд Трамп вывел свою страну из Всемирной организации здравоохранения. Об этом передают в CNN.
«Президент Дональд Трамп объявил в понедельник о выходе США из Всемирной организации здравоохранения, что стало серьёзным шагом по разрыву связей с агентством ООН по здравоохранению в первый же день его пребывания в должности», — говорится в сообщении.
В качестве причин этого решения указывается неправильные действия ВОЗ во время пандемии COVID-19. Также отмечаются несправедливо обременительные выплаты от США. Напомним, что Дональд Трамп заступил на пост главы государства 20 января.
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