The Guardian: МУС ждет введения агрессивных экономических санкций от Трампа

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Международный уголовный суд в Гааге ожидает агрессивных экономических санкций со стороны администрации нового президента США Дональда Трампа, заступившего на пост главы страны 20 января. Об этом пишет The Guardian.
«Есть опасения, что санкции будут использованы для закрытия суда, для его уничтожения, а не просто для того, чтобы связать ему руки», — заявил представитель МУС.
Как рассказали собеседники издания, в случае введения санкций в отношении отдельных представителей суда, ситуация будет управляемой, пусть и сложной. При этом опасения вызывают общеинституциональные ограничения, так как они угрожают функционированию суда в Гааге. На фоне этого может прекратиться работа над рядом расследований. Также существует риск отмены ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта.
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