Трамп отменил 78 указов и меморандумов Байдена в первый день президентства

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Президент США Дональд Трамп в первый день своего правления страной отменил 78 указов и меморандумов бывшего главы Штатов Джо Байдена. Соответствующая трансляция ведется на канале ABC в YouTube.
Также Трамп заставил госслужащих вернуться с удаленной работы и распорядился решить вопрос с кризисом стоимости жизни. К тому же США выходят из Парижского соглашения по климату и теперь в Штатах будут восстанавливать свободу слова и отменять цензуру.
Среди указов Трампа значится запрет на использования системы правосудия против политических оппонентов прежней администрации. Еще президент заморозил процесс найма на государственную службу. Под исключения попали армия и некоторые другие категории. Также стоит отметить остановку принятия бюрократами новых нормативных актов. Разморозка данного решения последует после полного контроля над федеральным правительством.
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Иван Мусатов