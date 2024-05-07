Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства

Фото: правительство России
Премьер-министр Михаил Мишкустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства, пишет «Операция Z».
По данным Telegram-канала, министры сложили свои полномочия сразу после инаугурации президента Владимира Путина, как и положено по закону.
Теперь формирование кабинета министров будет проходить по новым правилам. Они установлены и приняты в 2020 году поправками к Конституции.
Премьера назначит президент после утверждения кандидатуры Госдумой.
Новый глава кабмина в течение двух недель должен предложить президенту и ГД кандидатуры вице-премьеров и министров — кроме руководителей силового блока и МИД.
Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает президент после консультаций с Советом Федерации.
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Теперь формирование кабинета министров будет проходить по новым правилам. Они установлены и приняты в 2020 году поправками к Конституции.
Премьера назначит президент после утверждения кандидатуры Госдумой.
Новый глава кабмина в течение двух недель должен предложить президенту и ГД кандидатуры вице-премьеров и министров — кроме руководителей силового блока и МИД.
Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает президент после консультаций с Советом Федерации.
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Алёна Самарева