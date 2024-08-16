Из Курской области за сутки вывезли 400 мирных жителей

Фото: Фотобанк Московской области
Сотрудники МЧС продолжают помогать мирному населению районов, которые пострадали от обстрелов ВСУ в Курской области. За минувшие сутки в безопасные районы убыли свыше 400 человек, сообщили в министерстве 16 августа.
Особое внимание спасатели уделяют маломобильным гражданам, пожилым людям и семьям с детьми. Всего в 19 регионах развернули 153 пункта временного размещения. Там сейчас находятся более 10 000 человек, включая три тысячи детей. Кроме того, принять людей готовы еще 480 пунктов, которые способны вместить более 38 тысяч человек.
Сотрудники МЧС продолжают оказывать всестороннюю помощь жителям, эвакуируя их в безопасные районы и обеспечивая необходимым. Взрывотехники ведомства обезвреживают оставленные боевиками боеприпасы.
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– «13 колон за сутки доставили в Курскую область около 360 тонн гуманитарного груза. Всего с начала эвакуации в пострадавшие районы провезли 1 700 тонн гуманитарной помощи, – сообщает МЧС России.
Сотрудники МЧС продолжают оказывать всестороннюю помощь жителям, эвакуируя их в безопасные районы и обеспечивая необходимым. Взрывотехники ведомства обезвреживают оставленные боевиками боеприпасы.
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Лия Мурадьян