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Российские военные уничтожили за неделю в зоне спецоперации украинский истребитель Су-27, а также три боевые машины реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Об этом в сводке за период с 10 по 16 августа 2024 сообщило Минобороны РФ.
«На аэродроме базирования уничтожены истребитель Су-27 воздушных сил Украины, а также три боевые машины реактивной системы залпового огня HIMARS производства США», — отмечается в сообщении.
Помимо этого, силы и средства Черноморского флота и ВКС России уничтожили в течение недели три безэкипажных катера военно-морских сил Украины. В зоне действий подразделений российской группировки «Север» ВСУ за неделю потеряли до 2765 человек, группировки «Днепр» до 555 военных, в зоне действия группировки войск «Восток» до 770 военнослужащих.
Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Ранее сообщалось, что военные ВС РФ освободили населенный пункт Сергеевка в ДНР.
Появилась новая информация о дедушке, над которым издевались боевики ВСУ в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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