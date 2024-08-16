МЧС в Курской области обезвреживают боеприпасы после обстрелов американской РСЗО

Фото: Минобороны РФ
Специалисты МЧС России обезвредили 74 суббоеприпасов, которые остались после обстрелов американскими реактивными системами залпового огня в Курской области. Всего взрывотехники очистили от боеприпасов территорию в 2,5 гектара.
«Мы продолжаем активно работать, чтобы обеспечить безопасность граждан и вернуть территорию к нормальной жизни», – цитирует ТАСС официального представителя МЧС РФ Артема Шарова 15 августа.
Оставленные РСЗО боеприпасы могут взорваться при любом случайном контакте, поэтому представляют серьезнею опасность. Специалисты продолжают обезвреживать суббоеприпасы. Население просят быть внимательнее и сообщать властям о любых подозрительных предметах.
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Лия Мурадьян