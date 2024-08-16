Российские морпехи уничтожили ДРГ ВСУ с иностранным оружием в Курской области

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Российские морские пехотинцы минувшей ночью ликвидировали членов украинской ДРГ в лесу Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства.
«Наши морпехи из 810-й бригады ночью у населенного пункта Кремяное Курской области в ходе стрелкового боя ликвидировали украинскую ДРГ. Как минимум четверо украинских диверсантов были уничтожены», — сказал собеседник.
По его словам, уничтоженные украинские боевики использовали западное стрелковое оружие. Все они принадлежали к 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, которая на днях запросила у Генштаба разрешение на эвакуацию из курского приграничья из-за огромных потерь в личном составе и технике.
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