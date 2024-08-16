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Российские морпехи уничтожили ДРГ ВСУ с иностранным оружием в Курской области

16 августа 2024, 13:53
Фото: iStock/zabelin

Фото: iStock/zabelin

Российские морские пехотинцы минувшей ночью ликвидировали членов украинской ДРГ в лесу Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства.


«Наши морпехи из 810-й бригады ночью у населенного пункта Кремяное Курской области в ходе стрелкового боя ликвидировали украинскую ДРГ. Как минимум четверо украинских диверсантов были уничтожены», — сказал собеседник.

По его словам, уничтоженные украинские боевики использовали западное стрелковое оружие. Все они принадлежали к 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, которая на днях запросила у Генштаба разрешение на эвакуацию из курского приграничья из-за огромных потерь в личном составе и технике.

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#дрон
#всу
#вс рф
Военные ВС РФ уничтожили украинский Су-27 в зоне СВО
Минобороны: ВС уничтожили в зоне СВО за неделю Су-27, 3 РСЗО США HIMARS
16 августа 2024, 14:03

Фото: iStock/znm

Российские военные уничтожили за неделю в зоне спецоперации украинский истребитель Су-27, а также три боевые машины реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Об этом в сводке за период с 10 по 16 августа 2024 сообщило Минобороны РФ.
«На аэродроме базирования уничтожены истребитель Су-27 воздушных сил Украины, а также три боевые машины реактивной системы залпового огня HIMARS производства США», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, силы и средства Черноморского флота и ВКС России уничтожили в течение недели три безэкипажных катера военно-морских сил Украины. В зоне действий подразделений российской группировки «Север» ВСУ за неделю потеряли до 2765 человек, группировки «Днепр» до 555 военных, в зоне действия группировки войск «Восток» до 770 военнослужащих.

Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Ранее сообщалось, что военные ВС РФ освободили населенный пункт Сергеевка в ДНР.

Появилась новая информация о дедушке, над которым издевались боевики ВСУ в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
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Стало известно о ситуации в Часовом Яре
Пушилин: ситуация в Часовом Яре напряженная, ВС России освобождают дом за домом
16 августа 2024, 13:47

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Часовом Яре напряженная ситуация. Об этом информирует РИА Новости.
Свое мнение он выразил на площадке всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». По его словам, российские военные освобождают дом за домом, боевые действия ведутся в самом городе.

«Ситуация остается достаточно напряженной. Пока не видим, что противник принял решение о покидании данного населенного пункта», — отметил он.

Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Ранее сообщалось, что военные ВС РФ освободили населенный пункт Сергеевка в ДНР.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
#днр
#сво
#вс рф
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Боевики ВСУ пытаются покинуть Курскую область под видом мирных жителей
16 августа 2024, 13:17

Фото: iStock/Jakub Laichter

Боевики из 80-й, 82-й и 154-й бригад ВСУ, отрезанных от снабжения, переодеваются в гражданскую одежду и пытаются покинуть Курскую область под видом мирных жителей. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, украинские боевики угоняют автомобили у местных жителей, переодеваются в гражданскую одежду, чтобы сбежать из Курской области под видом мирного населения.

Бойцы ВС РФ задержали как минимум 10 украинских солдат в гражданской одежде по пути к государственной границе. По их словам, бригады ВСУ не пополняются боекомплектом и топливом, также не прибывают новые резервы и отсутствует связь между подразделениями.

При этом украинские ДРГ передвигаются по лесам в форме солдат ВС РФ с красными лентами на руках, так они притворяются своими.

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#вс рф
#солдат
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Появилась новая информация о дедушке, над которым издевались боевики ВСУ в Курской области
К поискам дедушки, над которым издевались ВСУ в Судже, подключили аэроразведку
16 августа 2024, 13:11

Фото: iStock/Ranimiro Lotufo Neto

К поискам 74-летнего пенсионера, над которым издевались боевики Вооруженных сил Украины в Судже, подключили аэроразведку. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Ранее в интернете появилось видео издевок боевиков ВСУ в фашистских касках над русским пенсионером Александром Гусаровым. Известно, что одним из нацистов является 38-летний Василий Данилюк, живущий в Городенке Ивано-Франковской области Украины.

В издевательской записи в сети сказано, что как только видео закончилось, пожилого мужчину убили. Внучка Гусарова не верит, что его могли застрелить. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий уже объявил награду в пять миллионов рублей за поимку тех, кто издевался над дедушкой.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Президент России Владимир Путин отметил, что украинские боевики ведут неизбирательную стрельбу по местным жителям, жилым домам и машинам скорой помощи. В настоящее время лидер РФ держит ситуацию в Курской области на личном контроле.

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Российские военные освободили еще один населенный пункт
МО РФ: Российские военные освободили населенный пункт Сергеевка в ДНР
16 августа 2024, 13:10

Фото: istock/macky_ch

Военные ВС РФ освободили населенный пункт Сергеевка в ДНР. Об этом сообщило Минобороны России.
Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города.

Ранее сообщалось, что Армия России освободила от боевиков ВСУ Ивановку в ДНР. Российские бойцы поразили несколько формирований противника в районе Торецка, Гродовки, Воздвиженки, Калинова, Новгородского. Помимо этого, взяли под контроль городские кварталы Красногоровки в ДНР.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Бывшие военные ВСУ провели тренировку с российскими добровольцами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Бывшие военные ВСУ провели тренировку с российскими добровольцами
Военные из отряда Кривоноса провели тренировку с добровольцами в зоне СВО
16 августа 2024, 13:02

Фото: istock/Anna_Anikina

Бывшие военные Вооруженных сил Украины из отряда имени Максима Кривоноса провели совместную тренировку с российскими добровольцами в зоне спецоперации. Об этом информирует РИА Новости.
Боец отряда Кривоноса с позывным «Прометей» рассказал, что в плен его взяли при штурме в районе Авдеевки. Украинские военные не смогли дождаться помощи от командования и бросили их. По его словам, увидев, как к нему отнеслись военные ВС РФ, он убедился, что население Украины обманывают.

«Это для меня новинка (работа с БПЛА – ред.), но пришли хорошие ребята толковые, которые учат всему, что знают, то есть мне это интересно, не было возможности на той, к примеру, стороне даже попасть к БПЛА. То есть всех в пехоту, у всех на мясо, всех в окопы. А здесь чему-то новому учишься, очень интересно на самом деле», — рассказал он.

Второй боец отряда Кривоноса с позывным «Немо» рассказал, что полностью разочаровался в украинском командовании, их задача загнать военного на позиции и закрепиться на них.

«А какой ценой, выживешь — не выживешь, командира не интересует. Может, человек, который хочет тебе помочь, он не является врагом, а тот, кто отправляет тебя на бойню, – это и есть твой враг», — пояснил военный.

Российские добровольцы признались, что такое взаимодействие для них — необычный опыт.

Ранее сообщалось, что группа украинских пленных заявила о желании воевать против киевского режима. Сообщается, что военные попросили прислать к ним представителя батальона имени Богдана Хмельницкого, чтобы им задали соответствующие вопросы и приняли на службу.

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Вблизи энергетического объекта в Курской области упала ракета
МЧС РФ: около объекта ТЭК в Курской области упала ракета «Точка-У»
16 августа 2024, 12:50

Фото: iStock/bpawesome

Около энергетического объекта в Курской области упала ракета. Об этом в беседе с ТАСС сообщил командир группы разминирования сводного отряда МЧС России.
Отмечается, что в настоящее время взрывотехники ведомства откапывают и обезвреживают эту ракету. Предположительно, речь идёт о «Точке-У», выпущенной со стороны Украины.

Кроме того, сообщается, что взрывотехники МЧС обезвредили 74 кассетных боеприпаса от реактивной системы залпового огня (РСЗО) производства США, из которой украинские войска наносят удары по Курской области.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили две установки РСЗО HIMARS в Сумской области Украины.

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#вс рф
#мчс
#ракета
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Боец ВС РФ «Черкес» рассказал, почему решил отправиться на СВО из запаса
16 августа 2024, 12:41

Фото: iStock/bpawesome

Боец ВС РФ «Черкес» из Ханты-Мансийского округа отправился в зону спецоперации из запаса, подписав контракт с Минобороны РФ, и стал обладателем трех Орденов мужества.
«Как-то сразу пришел к мнению, что необходимо помочь государству и подписал контракт. Семья поддержала. При подписании контракта в Ханты-Мансийском округе в 2022 году я получил 250 тысяч рублей. В прошлом году губернатор издал указ о выплатах 150 тысяч каждые два месяца», — рассказал «Черкес».

На сегодняшний день единовременная выплата при заключении контракта от государства и региона составляет не менее 800 тыс. рублей. При выполнении боевых задач в СВО военнослужащий получает от 210 тыс. рублей ежемесячно. Также предусмотрены дополнительные стимулирующие выплаты до 1 млн руб. в год, а также полная компенсация военной пенсии. Кроме того, есть выплаты и за полученные награды.

Российский боец также отметил, что государством ему предоставлены льготы на обучение ребенка и на коммунальные услуги.

В зоне спецоперации при выполнении боевых задач российский боец дважды был ранен. При этом он является обладателем трех орденов мужества.

«В ходе контрнаступления украинских националистов командир батальона получил осколочное ранение. Я принял командование на себя. Также получил контузию, но остался на позициях. Тогда мы атаку противника отбили, позиции свои сохранили, уничтожили до 20 неонацистов, технику противника и вышли из боя победителями», — отметил «Черкес».

Он подчеркнул, что считает первоочередной задачей защиту своего Отечества, своих семей, детей и их будущего.

Напомним, дети защитников родины обеспечиваются местами в детских садах, бесплатным питанием в школах и путевками в санатории. Кроме того, дети участников СВО имеют возможность обучаться на бюджете в лучших учебных заведениях страны. При этом дети раненых и погибших военных могут поступить в ВУЗ без вступительных экзаменов.

Те, кто подписали контракт с Минобороны РФ, сделали свой выбор осознанно. Они понимают, что родина нуждается в них в критический момент для страны. Участники СВО – настоящие патриоты России.

«Мы необходимы здесь. Здесь и куются те самые мужчины, и мы можем понять, чего мы стоим, на что мы способны именно здесь», — заключил российский боец.

Более подробную информацию о службе по контракту и предоставляемых льготах можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону: 7 495 990 7777.

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Боец ВС РФ сбил украинский дрон прикладом автомата
РВ: боец ВС РФ сбил FPV-дрон ВСУ прикладом автомата
16 августа 2024, 12:34

Фото: iStock/NatureNow

Боец ВС РФ отбил атаку украинского FPV-дрона прикладом автомата. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
На представленных кадрах видно, как украинский дрон подлетает к военному, а тот, в свою очередь, перехватил автомат за ствол и ударил по беспилотнику. В результате этого, дрон взорвался, а чудом выживший военный убежал на позиции.

Авторы поста предупредили, что подобные действия могут быть опасны, поскольку такого типа беспилотники, как правило, направлены на осколочное ранение.

Накануне военкор Александр Коц рассказал о схожем случае: боец ВС РФ сбил подлетевший к нему дрон головой, после этого раздался врыв, а военный оперативно ретировался.

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#удар
#оружие
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