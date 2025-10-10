В ГД оценили предложение Зеленского о номинировании Трампа на Нобелевку за передачу Tomahawk
Депутат Белик: Зеленский оторван от действительности
Идея Владимира Зеленского о выдвижении Киевом кандидатуры президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за передачу ракет Tomahawk является абсурдом и безумием. Так считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
Напомним, Зеленский заявил, что Киев выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира, если он передаст Украине ракеты Tomahawk и сможет достичь прекращения огня на Украине.
По словам директора департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой, Зеленский находится в состоянии помутненного сознания, пишут argumenti.ru.
«Требовать всё больше оружия и ожидать помощи в прекращении огня можно только в состоянии помутненного сознания. Зеленский пытается мухлевать с Трампом, полагая, что раз прошло с его предшественником Джо Байденом, то и тут прокатит. Но Трамп не Байден», — подчеркнула Захарова.
Белик же уверен, что глава киевского режима оторван от реальности и имеет крайне искажённое восприятие действительности.
«Ему бы следовало чётко понять, что Нобелевская премия мира присуждается за значительный вклад в укрепление международного сотрудничества, борьбу за мир и разрешение конфликтов как раз-таки ненасильственным путём», — подчеркнул Белик в беседе с RT.По его словам, Зеленский считает, что мир зависит от количества оружия на Украине, поскольку дипломатический путь урегулирования конфликта киевский режим не устраивает.
Белик подчеркнул, что для устойчивого мира необходимо приложить усилия, а не стремиться заполучить вооружение.
«Но кровожадный киевский режим явно считает иначе, выдвигая подобные абсолютно дикие предложения», — заключил депутат.