10 октября 2025, 21:53

Депутат Белик: Зеленский оторван от действительности

Владимир Зеленский

Идея Владимира Зеленского о выдвижении Киевом кандидатуры президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за передачу ракет Tomahawk является абсурдом и безумием. Так считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.





Напомним, Зеленский заявил, что Киев выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира, если он передаст Украине ракеты Tomahawk и сможет достичь прекращения огня на Украине.



По словам директора департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой, Зеленский находится в состоянии помутненного сознания, пишут argumenti.ru.





«Требовать всё больше оружия и ожидать помощи в прекращении огня можно только в состоянии помутненного сознания. Зеленский пытается мухлевать с Трампом, полагая, что раз прошло с его предшественником Джо Байденом, то и тут прокатит. Но Трамп не Байден», — подчеркнула Захарова.

«Ему бы следовало чётко понять, что Нобелевская премия мира присуждается за значительный вклад в укрепление международного сотрудничества, борьбу за мир и разрешение конфликтов как раз-таки ненасильственным путём», — подчеркнул Белик в беседе с RT.

«Но кровожадный киевский режим явно считает иначе, выдвигая подобные абсолютно дикие предложения», — заключил депутат.