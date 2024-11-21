Из Вьетнама в Белоруссию экстрадировали воевавшего за ВСУ Веремейчика

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Вьетнам передал Белоруссии Василия Веремейчика, которого разыскивали по уголовному делу о деятельности признанной террористической организации «Полк имени Калиновского». Об этом рассказал начальник следственного управления КГБ республики Константин Бычек в эфире телеканала ОНТ.
«В рамках международного сотрудничества по запросу Комитета государственной безопасности в Беларусь доставлен Василий Веремейчик, разыскиваемый по уголовному делу по факту деятельности так называемого "Полка Калиновского", признанного в Беларуси террористической организацией», — заявил Бычек.
Веремейчик ранее служил в белорусской армии, а после стал заместителем командира батальона «Волат» (входит в «Полк Калиновского») и принимал участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. В Белоруссии ему грозит более 20 лет тюрьмы или смертная казнь.
Однако после конфликта въезд на Украину Веремейчику запретили по инициативе ГУР. Он переехал в Литву, откуда его также выгнали и запретили въезд в страну. Тогда белорус отправился во Вьетнам, где его и задержали за драку и отправили на родину.
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