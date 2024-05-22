МВД Казахстана передало России сбежавшего два дня назад вора в законе Фурмана

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МВД Казахстана передало российским коллегам сбежавшего из России 19 мая криминального авторитета Степана Фурмана. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.
Отмечается, что Фурмана передали сотрудникам уголовного розыска из Самарской области на границе двух государств. Его направили в самарский СИЗО.
В 2019 году в отношении Фурмана было заведено дело по статье Уголовного кодекса РФ о занятии высшего положения в преступной иерархии, предусматривающей до 15 лет тюремного заключения. Ранее обвиняемый был неоднократно судим, а полиция Мурманска объявила его в международный розыск.
В 2021 году Фурман был задержан в Португалии, откуда его экстрадировали в Россию, что стало первым в истории случаем передачи этой страной подозреваемого по указанной статье. После этого преступник был взят под стражу.
Зимой этого года Мурманский областной суд оправдал Фурмана, после чего его освободили из-под стражи. Однако прокуратура обжаловала это решение, 20 мая Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге решил передать дело Фурмана на повторное рассмотрение.
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В 2019 году в отношении Фурмана было заведено дело по статье Уголовного кодекса РФ о занятии высшего положения в преступной иерархии, предусматривающей до 15 лет тюремного заключения. Ранее обвиняемый был неоднократно судим, а полиция Мурманска объявила его в международный розыск.
В 2021 году Фурман был задержан в Португалии, откуда его экстрадировали в Россию, что стало первым в истории случаем передачи этой страной подозреваемого по указанной статье. После этого преступник был взят под стражу.
Зимой этого года Мурманский областной суд оправдал Фурмана, после чего его освободили из-под стражи. Однако прокуратура обжаловала это решение, 20 мая Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге решил передать дело Фурмана на повторное рассмотрение.
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Анастасия Чинкова