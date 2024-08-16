Украинец с российским паспортом получил 15 лет за работу на киевские спецслужбы

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Украинец Георгий Табуев, который был осужден в России за госизмену на 15 лет, был завербован украинской спецслужбой перед получением российского гражданства. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Уточняется, что мужчина был трижды судим, последний приговор он получил в Орле за наркотики, после чего его экстрадировали в украинский город Сумы отбывать срок. В ноябре 2022 года Табуев решил перейти на российскую сторону и отправился в пункт пропуска в Васильевке. На блок-посту двое украинских солдат, угрожая расправой над близкими, завербовали его.
В Мариуполе мужчина получил паспорт РФ и устроился волонтером в благотворительный фонд «Колос». Зимой прошлого года с ним на связь вышли представители СБУ и стали давать ему небольшие поручения. Спустя некоторое время ему сказали получить посылку якобы с медикаментами, однако на самом деле там находился настенный вентилятор, со спрятанным внутри взрывным устройством.
В марте 2023 года на Табуева вышли сотрудники ФСБ и задержали. Свою вину мужчина признал.
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В Мариуполе мужчина получил паспорт РФ и устроился волонтером в благотворительный фонд «Колос». Зимой прошлого года с ним на связь вышли представители СБУ и стали давать ему небольшие поручения. Спустя некоторое время ему сказали получить посылку якобы с медикаментами, однако на самом деле там находился настенный вентилятор, со спрятанным внутри взрывным устройством.
В марте 2023 года на Табуева вышли сотрудники ФСБ и задержали. Свою вину мужчина признал.
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Екатерина Коршунова