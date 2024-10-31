Скандально известного адвоката Идалова задержали в Чечне и этапировали в Москву

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Силовики задержали в Чечне скандально известного адвоката Тимура Идалова и этапировали на суд в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, Идалов сбежал из Москвы в Чечню, где его и задержали накануне вечером. Мужчину обвиняют в угрозах применения насилия в отношении представителя власти. Он просил передать дело в Чечню, однако Верховный суд отказал ему. Дело было направлено в Химкинский суд.
Идалова должны доставить на судебный процесс, где он должен будет выступить с последним словом.
По некоторым данным, в 1990-х Тимур Идалов был одним из лидеров банды вымогателей. Его также обвиняли в подготовке похищения кандидата в президенты Армении Сержа Джилавяна.
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Идалова должны доставить на судебный процесс, где он должен будет выступить с последним словом.
По некоторым данным, в 1990-х Тимур Идалов был одним из лидеров банды вымогателей. Его также обвиняли в подготовке похищения кандидата в президенты Армении Сержа Джилавяна.
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Элина Позднякова