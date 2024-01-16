В Евросоюзе назвали последствия выделения Киеву ещё 50 млрд евро

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Выделение Евросоюзом ещё 50 миллиардов евро на вооружение для Украины повлечёт за собой огромное количество жертв. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Словакия в свою очередь выступает за то, чтобы огромные средства из европейского бюджета были затрачены на борьбу с нелегальной миграцией. Таким образом, Фицо заявил, что страна поддерживает позицию Венгрии, которая выступает против финансирования украинской армии.
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Анастасия Чинкова