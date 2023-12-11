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Представитель комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри рассказала, что в данный момент Киев не готов начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.
По её словам, представителям Украины нужно сделать ещё множество шагов для того, чтобы стать членов Евросоюза, пишет «МК». При этом, время, когда государства могли попасть в этот союз по политическому решению, уже давно в прошлом.
Ранее сообщалось, что ВСУ ударили и по двум селам в Брянской области: один снаряд 125 мм оказался рядом с селом Хоромное Климовского района и два — рядом с Красное Климовского района.
Под ударом оказалось село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. 9 снарядов упали в 600 метрах от населённого пункта.
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«Сейчас режиму Зеленского нужно соответствовать всем необходимым критериям. В частности, точно таким же, как ранее произошло в случае со Словакией», - говорит Кэри.
Под ударом оказалось село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. 9 снарядов упали в 600 метрах от населённого пункта.
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Мария Фирсова