Из-за позиции Трампа Зеленский задумался о переговорах с Путиным

Посол Украины в Кишиневе Марк Шевченко заявил, что Украина ведёт переговоры с Молдавией о возвращении на родину граждан, которые уклоняются от призыва, сообщили в Газета.ру.





«У нас есть определённый диалог с Молдовой о так называемых уклонистах. Законодательство Европы и Молдовы в сфере приёма беженцев не было адаптировано к ситуации, с которой столкнулась Украина», — подчеркнул посол.





Диалог с Кишинёвом об уклонистах оказался сложным, так как нет возможности точно определить, сколько украинцев нелегально прибыло на территорию Молдовы.





Ранее депутат Верховной Рады Дмитрий Наталуха заявил в эфире телеканала «ТСН», что на Украине мужчины призывного возраста потратили до 2 миллиардов долларов, чтобы избежать отправки на фронт.





Также стало известно, как жители Украины относятся к тем, кто пытается уклониться от службы в армии.