Польский политолог Витольд Сокалу заявил, что президент Украины Владимир Зеленский начал задумываться о переговорах с президентом России Владимиром Путиным из-за возможности победы на выборах в США кандидата Дональда Трампа.
«Даже если есть и другие причины изменения тона Зеленского, наиболее важной из них, на мой взгляд, является повышенная вероятность того, что Трамп станет следующим президентом Соединённых Штатов», — сказал Сокалу в интервью Onet сообщили в URA.Ru.
Он также отметил, что такое изменение в поведении Зеленского говорит о том, что он понимает неизбежность некоторых вещей.
Ранее депутат украинского парламента Евгений Шевченко предположил, что в случае своей победы на выборах в США Дональд Трамп будет стремиться добиться отставки Зеленского. По его словам, Трамп также будет настаивать на том, чтобы новый председатель Верховной Рады подписал мирное соглашение в конфликте с Россией.
Шевченко также отметил, что полномочия Зеленского истекли 20 мая.
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