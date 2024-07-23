Стало известно, что против Байдена был совершен переворот

Фото: сайт Кремля
Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что против президента США Джо Байдена был совершен переворот. Свое мнение он выразил в интервью телеканалу Fox News, пишет РИА Новости.
«Своего рода да», — ответил кандидат от Республиканской партии на пост главы государства Дональд Трамп на вопрос журналиста, считает ли он, что в ситуации с Джо Байденом можно говорить о перевороте.
Помимо этого, сенатор Джеем-Ди Вэнс, также утвердительно ответил на этот вопрос.
В воскресенье, 21 июля, Джозеф Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока. Американский лидер поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.
Ранее сообщалось, что в подписи Байдена была замечена странная деталь. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова