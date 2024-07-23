Украина планирует вернуть уклонистов, сбежавший в Молдавию

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Посол Украины в Кишиневе Марк Шевченко заявил, что Украина ведёт переговоры с Молдавией о возвращении на родину граждан, которые уклоняются от призыва, сообщили в Газета.ру.
В первую очередь речь идёт о тех, кому власти Молдовы отказали в предоставлении убежища на территории страны.
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«У нас есть определённый диалог с Молдовой о так называемых уклонистах. Законодательство Европы и Молдовы в сфере приёма беженцев не было адаптировано к ситуации, с которой столкнулась Украина», — подчеркнул посол.
Диалог с Кишинёвом об уклонистах оказался сложным, так как нет возможности точно определить, сколько украинцев нелегально прибыло на территорию Молдовы.
Ранее депутат Верховной Рады Дмитрий Наталуха заявил в эфире телеканала «ТСН», что на Украине мужчины призывного возраста потратили до 2 миллиардов долларов, чтобы избежать отправки на фронт.
Также стало известно, как жители Украины относятся к тем, кто пытается уклониться от службы в армии.
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Мира Полтева